لاتسيو عاد إلى سكة الانتصارات

دوليه

استعاد لاتسيو سكة الانتصارات بسرعة ولحق بجاره روما الى المركز الثالث مؤقتا بفوزه الصعب على ضيفه سمبدوريا 1-0 أول من امس في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإيطالي. ويدين لاتسيو بفوزه الى لاعب وسطه الاسباني لويس البرتو الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 24 بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة اثر تلقيه كرة من الصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش. وعاد القطب الثاني للعاصمة روما الى سكة الانتصارات التي توقفت في المرحلة الماضية عند ستة متتالية اثر خسارته امام مضيفه إنتر 1-3، فحقق فوزه الثالث عشر هذا الموسم رافعا رصيده الى 43 نقطة. في المقابل، مني سمبدوريا بخسارته الحادية عشرة هذا الموسم والاولى بعد تعادل وخسارة فتجمد رصيده عند 30 نقطة في المركز العاشر. وخطف جنوى تعادلا مثيرا من ضيفه فيرونا 2-2. وتختتم المرحلة اليوم بلقاء يوفنتوس مع كروتوني.