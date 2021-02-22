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دوليه

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الأهلي في ضيافة الشباب


يحل الأهلي ضيفا على الشباب اليوم في مباراة قمة تأتي في انطلاق منافسات الجولة الـ20 من الدوري السعودي للمحترفين، فالشباب متصدر الترتيب بـ38 نقطة، خارج للتو من خسارة مفاجئة على يد الفتح في الجولة الماضية، ويسعى للابتعاد بالصدارة، خاصة بعد عودة الهلال القوية، باحتلاله المركز الثاني. على الجهة المقابلة، فان الأهلي يسعى بكل قوة للحفاظ على حظوظه في المنافسة على الصدارة، خاصة أن الفريق تراجع للمركز الثالث، بـ35، بعد التعثر بالتعادل أمام العين في الجولة الماضية. ويلعب اليوم أيضا الوحدة مع التعاون ، وابها مع الرائد.


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