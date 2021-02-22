سيمبا يشعل الأجواء قبل مواجهة الأهلي

دوليه

اعتبر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي المصري ان مواجهة سيمبا التنزاني غدا في الجولة الثانية لدور المجموعات في بطولة دوري ابطال أفريقيا «ستكون قوية وفوز الفريقين بالجولة الأولى يزيد من أهمية اللقاء». وأضاف «سيمبا مختلف كهوية وتنظيم وفاعلية مقارنة بالسنوات الماضية بغض النظر عن فوزه في الجولة الأولى على فيتا كلوب الكونغولي». وتابع «جئنا ونحن نعلم أننا سنلعب مباراة كبيرة وقوية وصعبة في حضور جماهيري يزيد عن 30 ألف مشجع وأمام منافس يستعد للقاء بشكل مبكر مثلنا في معسكر مغلق». وواصل «تعبيراتهم وحديثهم عن اللقاء توحي أنها مباراة نهائية وليست مواجهة في دور المجموعات الى جانب تصميم تذاكر حضور المباراة يختلف عن أي مباراة أخرى وكأنها تذكرة معركة وليس لقاء وهذا أمر نعتبره طبيعيا في كرة القدم خصوصا في أفريقيا». من جانبه أشعل نادي سيمبا أجواء مباراته ضد الأهلي، ونشر الحساب الرسمي لنادي سيمبا تغريدة على حسابه في «تويتر» كتب فيها: «انها مباراة بطولية مباراة لرجال أفريقيا لا يجب التفريط فيها ، قاتل في الميدان».ونشر حساب سيمبا صورة للاعبيه كأنهم جنود في معركة تحت شعار «حرب دوري الأبطال».