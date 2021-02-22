الزمالك يفتقد 3 لاعبين في لقاء تونجيت

دوليه

تعرض الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشكيو لأزمة قبل سفر الفريق الى السنغال لمواجهة تونجيت في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا المقررة غدا الثلاثاء. وتسبب خطأ اداري في حرمان الزمالك من جهود محمد أشرف روقة لاعب الوسط في رحلة السنغال. وتسبب خطأ أحد الاداريين في منع اللاعب من السفر رغم أن جواز سفره مازال صالحا.

واستبعد باتشيكو محمود حمدي الونش مدافع الفريق للاصابة حيث لم تنجح جهود الجهاز الطبي في تجهيزه للمباراة المقبلة. وتم استبعاد حازم امام الظهير الأيمن للفريق دون الكشف عن السبب لكن المعلومات تؤكد أن باتشيكو اتفق مع حازم على ذلك لمنحه بعض الراحة. وأكد الدكتور محمد أسامة طبيب الزمالك أن حازم امام ليس مصابا كما تردد واستبعاده من رحلة السنغال لا علاقة له بهذا الأمر. وتابع ان حازم لا يشكو من أي اصابة واستبعاده كان لأسباب لا يعلمها ربما يكون اتفاق بينه وبين البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني.يذكر أن قائمة الزمالك للمباراة المقبلة ضمت: محمد أبو جبل ومحمود عبد الرحيم جنش ومحمد عواد وحمزة المثلوثي وأحمد عيد ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغني وأحمد فتوح وعبد الله جمعة وفرجاني ساسي وطارق حامد ومحمد أشرف روقا واسلام جابر وامام عاشور ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا وأشرف بن شرقي وحميد أحداد ومروان حمدي وحسام أشرف وأسامة فيصل. وكان الزمالك قد تعادل في أولى مبارياته بدور المجموعات أمام مولودية الجزائر دون أهداف بستاد القاهرة فيما تلقى تونجيث الخسارة خارج ملعبه على يد الترجي التونسي 2-1.

