الكويت لاستعادة الانتصارات أمام الفحيحيل

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بعد توقف استمر أسبوعين، تستأنف اليوم مسابقة الدوري الممتاز باقامة 3 مباريات تجمع خيطان مع كاظمة على ستاد ناصر العصيمي، والساحل مع الشباب على ستاد جابر، والفحيحيل مع الكويت على الملعب ذاته، وتستكمل الجولة غدا بلقاءي السالمية مع النصر، والعربي مع القادسية في قمة منتظرة.

وتوقف النشاط الرياضي منذ مباراة القادسية مع السالمية التي أقيمت يوم 6 فبراير الحالي، بسبب الأوضاع الصحية في البلاد، لكن الأندية والاتحادات طالبت باستمرار النشاط أسوة بدول الخليج وكل دول العالم التي لم يتوقف فيها النشاط الرياضي رغم تزايد عدد الاصابات بفيروس كورونا، وصدر قرارا من مجلس الوزراء بالسماح بعودة النشاط الرياضي المحلي وفق اجراءات صحية مشددة أهمها منع حضور الجماهير وأعضاء مجلس ادارة الأندية، وتقليص عدد الحضور الاداري مع الفريق.

في اللقاء الأول، يتطلع كاظمة الى تحقيق انتصاره الأول في المسابقة والهروب من ذيل الترتيب بعد أن خسر من السالمية والعربي وتعادل مع الساحل في الجولات الثلاثة الأولى، ودعم الفريق صفوفه بالليبيين أحمد التربي وأكرم الزوي اللذين أنهيا فترة الحجر الصحي وباتا جاهزين للمشاركة في مواجهة اليوم.

ولم يظهر البرتقالي بالصورة المطلوبة تحت قيادة المدرب الاسباني روبرتو بيانكي، رغم بروز أكثر من لاعب شاب في صفوفه.

في المقابل، يملك خيطان هو الآخر نقطة واحدة خطفها من الكويت حامل اللقب في الجولة الأخيرة، بعد البداية السيئة للفريق بالخسارة أمام الساحل والفحيحيل بالنتيجة ذاتها 3-1 في أول جولتين. ويتعين على المدرب الاسباني الآخر خوسيه كامبياسو الحذر في مباراة اليوم لأن الخسارة ستبقيه وحيدا في ذيل القائمة. ويفتقد الفريق اليوم خدمات لاعب الوسط المعار من الكويت يوسف الخبيزي في الوقت الذي تحوم فيه الشكوك حول جاهزية المدافعين فيصل سعيد وأحمد عبدالغفور.

وعلى ستاد جابر، يلتقي الجاران الشباب والساحل في مواجهة عادة ما تكون حماسية، ويملك الساحل 4 نقاط جمعها من فوز على خيطان وتعادل مع كاظمة وخسارة غير مستحقة من الكويت، وظهر الفريق الذي يدربه الوطني محمد دهيليس بصورة جيدة في الجولات الثلاثة الأولى.

على الطرف المقابل، جمع الشباب الذي يقوده المونتنيغري بوباتو سلافيلوب 3 نقاط من فوز على السالمية والخسارة أمام النصر والعربي. ويبدو الشباب في وضع مقلق بعد الاعلان عن اصابة 5 لاعبين بفيروس كورونا، بالاضافة الى اعادة فحص 3 آخرين، مما يعني أن الفريق سيعاني من غيابات عدة في حال اقامة المباراة بموعدها. وفي المباراة الثالثة التي ستقام على ستاد جابر أيضا، يريد الكويت حامل اللقب في المواسم الأربعة الأخيرة استعادة توازنه وتحسين الصورة الباهتة التي ظهر بها في المسابقة حتى الآن، وذلك عندما يواجه الفحيحيل صاحب المركز السادس برصيد 4 نقاط.

ويحتل الأبيض المركز الرابع برصيد 5 نقاط جمعها من تعادلين مع العربي وخيطان وفوز على الساحل، ولا شك أن الفوز في مباراة اليوم مطلب ضروري لفريق المدرب محمد عبدالله من أجل الاستمرار في المنافسة على اللقب، خصوصا أن الكويت توج لحد الآن بلقبين من ألقاب الموسم الأربعة بتتويجه بلقبي السوبر وكأس ولي العهد. ويفتقد الأبيض اليوم مهاجمه العاجي جمعة سعيد العائد من الاصابة والشاب علي حسين الذي يعاني من هو الآخر من الاصابة.

في المقابل، حصد الفحيحيل 4 نقاط من الفوز على خيطان والتعادل مع النصر والخسارة أمام القادسية، ويسعى فريق المدرب ظاهر العدواني الى تحقيق نتيجة ايجابية في مباراة اليوم من أجل البقاء بعيدا عن صراع الهبوط الى الدرجة الأولى. وفي الوقت الذي استعاد فيه الفريق خدمات الثنائي المحترف الكاميروني أرون امبيبي والبرازيلي لويس فرنانديز، يفتقد الفحيحيل اليوم خدمات المهاجم محمد عبدالهادي بالاضافة الى لاعبي الوسط عبد الرحمن الحربي، سعد عايض، سلمان بورميه.

