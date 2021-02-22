«كورونا» يضرب الشباب والساحل

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كشفت المسحات الطبية التي خضع لها لاعبو الأندية يوم الأول من امس للكشف عن فيروس كورونا المستجد قبل استئناف منافسات الدوري الممتاز، عن 9 حالات ايجابية 7 منها في فريق الشباب واثنتان في الساحل، فيما تقرر اعادة المسحات لثلاثة من لاعبي الساحل. وقبل ان يرتفع عدد المصابين بالفيروس في صفوف فريق الشباب الى 7، اكد رئيس جهاز الكرة في النادي جابر الزنكي اكد ان الشباب «يخلي مسؤوليته امام الجميع» بعد الاعلان عن اصابة 5 من لاعبي الفريق الأول بفيروس كورونا قبل يوم واحد من مباراته مع الساحل ضمن الجولة الرابعة للدوري الممتاز. وذكر الزنكي في تصريح لبرنامج «الدربي» امس: «بعد اكتشاف اصابة 5 لاعبين بفيروس كورونا بالفريق بالاضافة الى 3 لاعبين اعادة فحص وكذلك اصابة المنسق الاعلامي وذلك قبل لقائنا ضد فريق الساحل في الدوري فنحن نخلي مسؤوليتنا امام الجميع».

وأضاف:»فحص كورونا تم صباح السبت ثم اجرى جميع اللاعبين بمن فيهم المصابين التدريبات عصرا والنتيجة خرجت صباح (امس) الأحد وهذا يعني ان المصابين بفيروس كورونا قد اختلطوا ببقية اللاعبين مما يسبب انتقال العدوى وانتشار المرض بين اللاعبين».

