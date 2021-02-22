تأجيل منافسات «السلة» أسبوعاً

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أرجأ اتحاد كرة السلة استئناف منافسات الدوري لمدة أسبوع بعد أن كانت مقررة يوم أمس، وذلك لحين الانتهاء من اجراء المسحات الطبية للكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين.

وكان نادي القادسية وصف قرار اتحاد كرة السلة باقامة مباريات الفريق قبل اجراء مسحات فيروس كورونا بانه مخالف للتعاميم الصادرة من اللجنة الثلاثية وبانه قرار «متعنت». ويرى مسؤولو النادي أن استئناف نشاط دوري كرة السلة قبل اجراء المسحات لجميع الفرق يعتبر قرارا متسرعا ومخالفا للتعليمات، مبينا ان الاصفر لم يخض التدريبات الكافية للعودة الى المباراة بعد قرار تعليق النشاط الذي تسبب في توقف تدريبات الفريق. وأرسل القادسية كتاب احتجاج الى اتحاد كرة السلة يتضمن تحميل الاتحاد مسؤولية تبعات قراره المخالف للتعليم.

