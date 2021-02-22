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.. و«الطائرة العربية» إلى وقت آخر

زيد خلف
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الإثنين 22 فبراير 2021

أعلن الاتحاد البحريني للكرة الطائرة عن تأجيل بطولة الأندية العربية الـ 39 التي كان من المقرر أن يستضيفها نادي الأهلي البحريني خلال الفترة من 18 الى 29 مارس المقبل، بسبب ظروف تفشي وباء فيروس كورونا وحفاظا على سلامة الوفود المشاركة. وكان من المقرر أن يشارك نادي الكويت في البطولة حيث اجتمع مسؤولو الاتحاد مع ممثلي الاندية الاربعة المتأهلة الى المربع الذهبي في بطولة الدوري في وقت متأخر مساء أمس لبحث الاستعداد للمشاركات الخارجية وموعد استئناف منافسات المربع الذهبي. ومن المتوقع أن يعود نشاط بطولة الدوري في الاسبوع الحالي بعد تأجيل البطولة العربية نظراً لجاهزية جميع الفرق في الوقت الحالي ورغبتها في انهاء الموسم بأسرع وقت ممكن تجنباً لمزيد من التأجيل. وكان من المفترض أن تنطلق منافسات المربع الذهبي 16 فبراير الحالي لكنها تأجلت بسبب تعليق النشاط لمكافحة فيروس كورونا.


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