.. و«الطائرة العربية» إلى وقت آخر

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أعلن الاتحاد البحريني للكرة الطائرة عن تأجيل بطولة الأندية العربية الـ 39 التي كان من المقرر أن يستضيفها نادي الأهلي البحريني خلال الفترة من 18 الى 29 مارس المقبل، بسبب ظروف تفشي وباء فيروس كورونا وحفاظا على سلامة الوفود المشاركة. وكان من المقرر أن يشارك نادي الكويت في البطولة حيث اجتمع مسؤولو الاتحاد مع ممثلي الاندية الاربعة المتأهلة الى المربع الذهبي في بطولة الدوري في وقت متأخر مساء أمس لبحث الاستعداد للمشاركات الخارجية وموعد استئناف منافسات المربع الذهبي. ومن المتوقع أن يعود نشاط بطولة الدوري في الاسبوع الحالي بعد تأجيل البطولة العربية نظراً لجاهزية جميع الفرق في الوقت الحالي ورغبتها في انهاء الموسم بأسرع وقت ممكن تجنباً لمزيد من التأجيل. وكان من المفترض أن تنطلق منافسات المربع الذهبي 16 فبراير الحالي لكنها تأجلت بسبب تعليق النشاط لمكافحة فيروس كورونا.

