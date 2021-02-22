الظفيري ثانياً في رالي «باها دبي»

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أحرز متسابق النادي الدولي الكويتي للسيارات مشاري الظفيري اول من امس المركز الثاني لفئة «تي 4» في بطولة «باها دبي» الدولية للراليات احدى جولات بطولة العالم للباها. وبرزت مشاركة المتسابق الظفيري الذي يحمل لقب بطولة الشرق الأوسط للراليات (فئة أم اي آر سي 2) بعد أن قرر الانتقال من المراحل الخاصة بالسرعة الى تحدي الكثبان الرملية والتلال والصحراء بعد تجربة سريعة في «باها حائل» العام الماضي.

وقال المتسابق الظفيري في تصريح لـ«كونا» عن مغامرته في «باها دبي» وحصوله على المركز الثاني في فئة «تي 4»، انه شارك ومساعده الاماراتي علي عبيد على متن المركبة «كان ام مافريك»، وهي من تحضير فريق ساوث ريسينغ حيث تعتبر هذه مشاركته الأولى في بطولة العالم للباها. وأوضح ان فوزه بالمركز الثاني أعطاه الدافع في مواصلة جولات البطولة والمنافسة على لقب بطل العالم للباها 2021. وبين الظفيري أن «باها دبي» تشكل الجولة الأولى من بطولة العالم للباها والتي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات (فيا)، مشيرا الى أنها تضمنت مرحلتين خاصتين مسافتهما 192 كيلو مترا «حيث تمكنت من احراز المركز الثالث باليوم الأول من السباق رغم وعورة الطريق وبعض المشاكل الصغيرة». وأضاف أن اليوم الثاني شهد مرحلة جديدة تبلغ 194 كيلو مترا «واستمرت المنافسة الشديدة مع باقي المتسابقين ولكن وبفضل الله تقدمنا الى المركز الثاني في السباق».وعن سبب مشاركته في الرالي من نوع «كروس كنتري» قال الظفيري انها جاءت على قاعدة التوجه في المنطقة حيث باتت المملكة العربية السعودية تنظم رالي دكار الشهير اضافة الى وجود بطولات قوية أخرى للراليات في الأردن والامارات، وتابع» أحببت أن أشارك في البطولة الجديدة فلم يسبق لي أن خرجت عن مسارات بطولة الشرق الأوسط».وأشار الى أن الخبرة التي اكتسبها في بطولة أوروبا للراليات (اي ار سي) أضافت له الكثير من فنون الرياضة مبينا أن المحطة القادمة له هي «رالي الشرقية» بالمملكة العربية السعودية وهي الجولة الثانية من بطوله العالم للباها وستقام في شهر مارس القادم. وأهدى الظفيري فوزه للهيئة العامة للرياضة ممثلة بمديرها العام حمود فليطح ونائب المدير د. صقر الملا على دعمهما له بمسيرته الاحترافية.كما توجه الظفيري بالشكر للنادي الدولي الكويتي للسيارات ممثلا برئيسه عماد بوخمسين وأمين السر العام عيسى حمزة لاحتضانه المتسابقين الكويتيين «والشكر موصول للشيخ عذبي النايف والشيخ محمد الخالد وفريق دراغ 965 الكويتي ورئيس مجلس ادارة الخطوط الجوية الكويتية علي الدخان على «دعمهم اللامحدود لمسيرتي». وعاد رالي «باها دبي» العالمي الى بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة لموسم 2021 بعد الغاء الجولة وانسحاب الرالي الدولي من روزنامة العام الماضي نتيجة تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد في العالم.

