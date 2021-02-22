الأمير محمد بن سلمان رعى حفل سباق «كأس السعودية»

دوليه

رعى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الامير محمد بن سلمان نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اول من امس حفل سباق «كأس السعودية» في نسخته الثانية.

وكان في استقبال ولي العهد لدى وصوله الى مقر السباق الذي أقيم بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الرياض، الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، والأمير بندر بن خالد المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس ادارة هيئة الفروسية رئيس مجلس ادارة نادي سباقات الخيل، والأمير عبدالله بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النمسا عضو مجلس ادارة نادي سباقات الخيل.

وفاز الامير عبدالرحمن بن عبدالله الفيصل مالك الجواد «مشرف» بالكأس في ختام الشوط الثامن من السباق.

وبعد نهاية السباق توجه الأمير محمد بن سلمان الى منصة التسليم، مقدما التهنئة للأمير عبدالرحمن بن عبدالله مالك الجواد الفائز بكأس السعودية. كما قدم ولي العهد التهنئة لمدرب الجواد جون جوسدن والخيال ديفيد ايجن اللذين استلما مجسم حصان ، وخوذة الخيال. وشاركت أبرز الخيول والمدربين والخيالة في العالم حيث بلغ اجمالي الجياد المشاركة في ميدان الملك عبدالعزيز 77 جوادا عالميا من 13 دولة. ويعتبر سباق «كأس السعودية» الذي أقيم يومي الجمعة والسبت الماضيين الاغلى في تاريخ السباقات العالمية للخيل حيث تصل قيمة جوائزه الى 30 مليون دولار.

