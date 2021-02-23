بايرن في رحلة محفوفة بالمخاطر إلى إيطاليا

دوليه

بعد سداسية رائعة وتتويج بلقب أبطال العالم للمرة الأولى في تاريخه، يحل بايرن ميونيخ الألماني الثلاثاء على لاتسيو الإيطالي في الملعب الأولمبي في روما ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال الذي يشهد مواجهة آخرى تجمع أتلتيكو مدريد الإسباني الذي يستقبل تشلسي الانكليزي في بوخارست عوضا عن العاصمة الإسبانية، بسبب قيود السفر المفروضة من السلطات للحد من تفشي النسخ المتحورة من فيروس كورونا.

في المباراة الأولى يدخل فريق المدرب هانزي فليك اللقاء ضد لاتسيو الذي يصل الى دور إقصائي في المسابقة القارية الأم للمرة الأولى منذ مشاركته الأولى موسم 1999-2000 حين وصل الى ربع النهائي وخرج على يد فالنسيا الإسباني، على خلفية نتيجتين مخيبتين جدا في الدوري المحلي. وبعدما تخلف على أرضه أمام المتواضع أرمينيا بيليفيد 0-2 ثم 1-3 قبل أن ينقذ نقطة بالتعادل 3-3، سقط العملاق البافاري السبت أمام إينتراخت فرانكفورت 1-2 في مباراة تخلف خلالها أيضا بهدفين نظيفين.

وتسبب ذلك في إعادة الأمل لمنافسيه على اللقب، إذ، وبعد أن كان متصدرا في أوائل الشهر الحالي بفارق سبع نقاط، تقلص الفارق الآن الى نقطتين فقط بينه وبين لايبزيغ الفائز أول من أمس على هرتا برلين 3-0.

ويشكل الدفاع المهزوز مصدر قلق كبير لفليك، إذ اهتزت شباك النادي البافاري في 31 مناسبة خلال 22 مباراة في الدوري المحلي، في أسوأ سجل له دفاعيا منذ 29 عاما.

وبدا النادي البافاري مرهقا تماما بعد عودته من رحلته الى قطر حيث توج بلقب مونديال الأندية للمرة الأولى في تاريخه بفوزه على تيغريس المكسيكي (1-0)، ليضيفه الى ألقاب الدوري والكأس والكأس السوبر محليا ودوري الأبطال والكأس السوبر قاريا.

ولم يكن رئيس النادي كارل هاينز رومينيغيه راضيا على الإطلاق عما شاهده من الفريق في الأيام القليلة الماضية، قائلا لشبكة «زي دي أف» المحلية «نفتقد الى الثبات. في بعض الأحيان لا نقدم مجهودا سوى في الأمتار الأخيرة (من المباراة)». ورأى أن خسارة خمس نقاط في مباراتين «ليس بالأمر الاعتيادي بالنسبة لبايرن، وليس ما كنا نتوقعه».

والآن وبعدما باتت الكأس المحلية خارج الحسابات، يتوجب على بايرن الآن استعادة رباطة جأشه وتماسكه اعتبارا من مباراة اليوم ضد لاتسيو إذا ما أراد الاحتفاظ بلقبه القاري.

وشدد رومينيغيه بأن «علينا اللعب بتركيز أكبر، أن نكون أكثر التزاما».

ويحتاج بايرن بالتأكيد الى تقديم أفضل ما لديه لكي يتجنب السقوط في مواجهته الأولى على الإطلاق مع لاتسيو، بدءا من لوروا سانيه الذي عجز حتى الآن عن مساعدة الفريق دفاعيا في وقت الحاجة واكتفى بلعب دوره الاعتيادي في التوغل على الجناح.

وفي المباراة الآخرى يسعى مدرب تشلسي الجديد الألماني توماس توخل إلى تجنب مصير نظرائه السابقين بالبلاء حسناً في لقاء اليوم أمام فريق قوي هو اتلتيكو مدريد بقيادة مدربه المتميز الأرجنتيني دييغو سيميوني.

وعندما استلم توخل قبل أقل من شهر مهمة الإشراف على تشلسي، كان على دراية تامة بمخاطر تدريب فريق يملكه الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش.

وبجملة مقتضبة جدا، أجاب الألماني في مؤتمره الصحافي الأول على سؤال عما إذا كان يشعر بالقلق نتيجة منحه عقدا مع النادي اللندني لعام ونصف فقط، قائلا «ماذا يغيّر هذا الأمر؟. لو منحوني أربعة أعوام ونصف العام ولم يكونوا سعداء، فسيقومون بإقالتي في جميع الأحوال».

ورغم ما حصل مع مدربين بارزين آخرين مثل البرتغالي جوزيه مورينيو، الإيطالي كارلو أنشيلوتي ومواطنه أنتونيو كونتي الذين أقيلوا من المنصب بعد قيادتهم الفريق اللندني الى لقب الدوري المحلي، أو حتى الإيطالي روبرتو دي ماتيو الذي منحهم لقبهم الوحيد في دوري الأبطال عام 2012 من دون أن يشفع له هذا الأمر، قبل توخل التحدي الذي يواجهه كخليفة لضحية بارزة أخرى أسطورة النادي فرانك لامبارد.

وشاءت الصدف أن تضع قرعة الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال تشلسي في مواجهة الفريق الأكثر ثباتا أوروبيا من حيث المدربين، أتلتيكو مدريد. ومنذ أن استلم سيميوني مهمة الاشراف على أتلتيكو عام 2011، شهد تشلسي مرور تسعة مدربين دائمين من دون حسبان الموقتين، وذلك في تناقض صارخ في النهج المعتمد من قبل الناديين.

ورغم انفاقه 220 مليون جنيه استرليني هذا الموسم لتعزيز فريقه بلاعبين جدد رغم الأزمة المالية الهائلة الناجمة عن تداعيات تفشي فيروس كورونا، يجد تشلسي نفسه في المركز الخامس محليا في حين يتصدر أتلتيكو ترتيب «لا ليغا» أمام العملاقين ريال مدريد وبرشلونة.

