أتالانتا جاهز لريال

دوليه

نجح أتالانتا بتخطي ضيفه نابولي 4-2 أول من امس ضمن المرحلة 23 من الدوري الإيطالي.

وسجل للفريق الفائز الكولومبي دوفان زاباتا 52، الألماني روبن غوسينز 64، والكولومبي الآخر لويس مورييل 71، والأرجنتيني كريستيان روميرو 79، فيما وقع على ثنائية الخاسر البولندي بيوتر زيلينسكي 58، و غوسينز لاعب أتالانتا بالخطأ في مرمى فريقه 76.

وصار رصيد فريق المدرب جان بييرو غاسبيريني 43 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة عن روما الثالث والذي سقط في فخ التعادل السلبي دون أهداف مع مضيفه بينفينتو، فيما توقف رصيد فريق المدرب جينارو غاتوزو عند النقطة 40 في المركز السابع.

واستعد أتالانتا بشكل جيد لملاقاة عملاق دوري أبطال أوروبا ريال مدريد في ذهاب الدور ثمن النهائي غدا.

وطرد المدرب غاسبيريني بالبطاقة الحمراء بعد حديث غير ودي مع حكم اللقاء في الدقيقة 26

وهو الفوز الثاني لأتالانتا على نابولي في 10 أيام بعدما كان جرده من لقبه في الكأس المحلية بفوزه عليه 3-1 في إياب نصف النهائي (تعادلا سلباً في الذهاب)، وضرب موعدا مع يوفنتوس في النهائي. ويملك الفريق الجنوبي نابولي مباراة مؤجلة أمام «السيدة العجوز»، علماً أنه يستعد لاستقبال غرناطة الاسباني في إياب دور الـ 32 من مسابقة الدوري الاوروبي «يوروبا ليغ».

وسعى نابولي للبناء على فوزه على يوفنتوس 1-0 في المرحلة 21، لكن فريق المدرب غاتوزو أنهك بالغيابات.

وافتتح زاباتا برأسه التسجيل في الدقيقة 52، وهو الهدف التاسع له في 23 مباراة في الدوري.

وعادل نابولي بعد تمريرة ساقطة من ماتيو بوليتانو داخل المنطقة تابعها قائده زيلينسكي تسديدة «على الطاير» (58). وتحول زاباتا إلى ممرر لكرة حاسمة، هي السادسة له هذا الموسم، أرضية داخل المنطقة تابعها بسهولة غوسينز في المرمى (64)، مسجلاً هدفه السابع.

ووجه مورييل الضربة القاضية لضيوفه بعدما تلاعب بالمدافع أمير رحماني من كوسوفو وسدد كرة صاروخية من زاوية صعبة (71). وعاد غوسينز إلى الواجهة مجدداً ولكن هذه المرة عن طريق الخطأ إذ ساهم في تقليص نابولي الفارق بعدما حوّل الكرة في مرمى فريقه (76). وأضاف أتالانتا الرابع من ركلة ركنية تابعها روميرو برأسه في الشباك (79).

وفي مباراة أخرى سقط روما في فخ التعادل السلبي دون أهداف مع مضيفه بينفينتو ليرفع رصيده إلى 43 نقطة وهو ذات رصيد لاتسيو وأتالانتا.

