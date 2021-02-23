ليل في الصدارة.. وموناكو أسقط سان جرمان

دوليه

استعاد ليل توازنه وصدارة الدوري الفرنسي بعدما عاد الى سكة الانتصارات بفوزه على مضيفه لوريان 4-1 أول من أمس، فيما سقط حامل اللقب باريس سان جرمان على أرضه امام موناكو 0-2 وفشل في تضييق الخناق على المتصدر ضمن منافسات المرحلة 26.

ورفع ليل رصيده في الصدارة إلى 58 نقطة متقدماً بفارق 3 نقاط عن وصيفه ليون الذي كان تصدر موقتا بفوزه على مضيفه بريست 3-2 الجمعة واربع عن سان جرمان الثالث.

وحقق ليل فوزه السابع تواليا خارج ارضه في الدوري وذلك للمرة الاولى في تاريخه، كما أوقف زحف لوريان الذي تجمد رصيده عند 23 نقطة في المركز الـ 18، بعدما كسب 11 نقطة من اصل 15 ممكنة في مبارياته الخمس الاخيرة.

وافتتح ليل التسجيل عبر النيران الصديقة بعدما حوّل أندرو غرافيلون الكرة عن طريق الخطأ في مرمى فريقه وهو يحاول إبعاد تسديدة للمدافع التركي محمد زكي سيليك (20).

وأدرك أصحاب الارض التعادل بفضل تسديدة بينية من المدافع جيروم هيرغو في الزاوية المعاكسة للحارس (23)، وهو الهدف الاوّل الذي يهز شباك ليل بعد خمس مباريات نظيفة في الـ «ليغ1». وتقدم الضيف مجدداً عبر البرتغالي جوزيه فونتي (38). وأضاف ليل الثالث من ركلة حرة مباشرة نفذها بنجاح جوناثان إيكونيه (59)، والرابع بتسديدة بينية قوية من البديل المدافع الكرواتي دوماغو براداريتش (90+1).

وعلى ملعب «بارك دي برانس»، ألحق موناكو الهزيمة السادسة بباريس سان جرمان هذا الموسم في الدوري بفوزه عليه بهدفين نظيفين، كما بات أول فريق يفوز على حامل اللقب ذهابا وإياباً منذ حوالي 10 أعوام.

ورفع موناكو رصيده إلى 52 نقطة في المركز الرابع متأخراً بفارق نقطتين عن سان جرمان، كما دخل في سباق الصراع على اللقب المحلي بتضييقه الخناق على ليل وليون. وحافظ نادي الإمارة على سجله خالياً من الخسارة في مبارياته الـ 11 الاخيرة في الـ «ليغ1» (9 انتصارات مقابل تعادلين)، كما أوقف سلسلة من 6 انتصارات تواليا لنادي العاصمة على ارضه في الدوري، وهي السلسلة الاطول منذ أغسطس 2018 - مارس 2019 (15). اما الخسارة الاخيرة، قبل هذه الأمسية، لسان جرمان في «بارك دي برانس» فتعود إلى ديسمبر 2020 أمام ليون بنتيجة 0-1.

