كومان يشعر بخيبة أمل

دوليه

أعرب الهولندي رونالد كومان، مدرب برشلونة الإسباني، عن خيبة أمله بعد التعادل مع قادش، وضياع نقطتين ثمينتين. وأهدر قادش فوزا غاليا لبرشلونة، أول من امس، ضمن مباريات الجولة 24 من الدوري، بعدما سجل هدفا في الوقت القاتل، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة. وقال كومان في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «نشعر بخيبة أمل كبيرة، كنا بحاجة لتحقيق الفوز، لقد فقدنا فرصة عظيمة اليوم بعد خسارة أتلتيكو». وأضاف: «المشكلة دائما هي نفسها، لا نقتل المباراة قبل نهايتها. تهيأت لنا فرصتان أو 3 لتعزيز النتيجة، لكننا لم نفعل، إذا لم نكن قادرين على قتل المباراة بأنفسنا، فلابد من عدم ارتكاب الأخطاء داخل منطقة الجزاء بهذه الطريقة». وتابع: «لم أكن متوترا، لكن عندما تتقدم بفارق هدف واحد فقط، يمكن أن تتغير النتيجة في لحظة، ولكن في العموم، فقدنا نقطتين لا يمكن تفاديهما، هذا هو السبب في شعورنا بخيبة أمل». وأكمل: «لا أحب توجيه اللوم للاعبين المهاريين على أنانيتهم، في الهجوم لم نقدم المستوى المطلوب، لقد خلقنا فرصا وبدلا من تسجيل الهدف الثاني، استقبلنا هدفا قاتلا». وعن رأيه في ركلة الجزاء التي ارتكبها لينغليت، قال: «لقد رأيت اللقطة بسرعة، وأعتقد أنها يمكن ألا تُحتسب، ولكن يمكن أيضا أن تحتسب». وزاد: «بالنسبة للمدافع، من المهم أن تكون على دراية بمكانك في الملعب، ووضع اللعب، لا أعرف هل كان لينغليت مضطرا للمخاطرة بالكرة؟ ربما لا».