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دوليه

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بيولي: إنتر استحق الفوز


تجنب مدرب ميلان ستيفانو بيولي أن يعد جماهير الفريق ببطولة الدوري مؤكداً أنّ إنتر لعب بشكل جيد في الدربي وهو ما ساعده على الفوز بنتيجة عريضة. وانتصر إنتر على مضيفه ميلان بثلاثية نظيفة في الأسبوع الثالث والعشرين من مسابقة الدوري الإيطالي وهو ما جعل الفائز يتصدر بفارق أربع نقاط عن رفاق الأسطورة إبراهيموفيتش. وقال مدرب ميلان بعد المباراة: «هذه ليست النتيجة التي كنا نتمناها أو نبحث عنها، لم نصنع الكثير من الفرص في الشوط الأول». وتابع: «واجهنا فريقاً صعباً دافع بشكل جيد وكان قوياً في الهجمات المرتدة، علينا أن نبدأ منعطفاً جديداً ويجب أن ننسى هذا الأسبوع». وأشار بيولي إلى أنّ ميلان سيحاول الفوز بأكبر عدد من المباريات مضيفاً: «الفوز ببطولة الدوري يعد أمراً صعباً للغاية، هناك سبعة أندية تنافس على المراكز الأولى».


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