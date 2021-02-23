الغيابات تخيف ريال مدريد

دوليه

أبرز تقرير صحافي إسباني، أمس، الحالة الصعبة التي يعيشها ريال مدريد، قبل مباراته المرتقبة أمام مضيفه أتالانتا الإيطالي، غدا في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا. وذكرت صحيفة «سبورت» أن ريال مدريد، سيسافر إلى بيرغامو متوجسًا من المباراة، وذلك لعدة أسباب، على رأسها الإصابات، حيث يشير كل شيء إلى أن المدرب زين الدين زيدان، لن يستعيد أيا من المصابين قبل اللقاء. وبالتالي سيكون أمامه فقط الاعتماد على 10 لاعبين، من الفريق الأول، بالإضافة لبعض التعزيزات من الكاستيا. وقالت الصحيفة إن «الميرينغي»، سيكون هدفه التعادل في مباراة الذهاب، من أجل إبقاء آمال التأهل للدور التالي، من خلال مواجهة الإياب التي ستقام في مدريد، حيث يأمل في استعادة بعض اللاعبين المصابين. وأشارت «سبورت» إلى أن سجل الأندية الإسبانية أخيراً، في البطولات الأوروبية، يخيف ريال مدريد. فقد خسر برشلونة (4-1) أمام باريس سان جرمان، بينما سقط إشبيلية على يد دورتموند (3-2)، في دوري الأبطال، كما تعرض ريال سوسيداد للهزيمة برباعية أمام مان يونايتد، بالدوري الأوروبي.