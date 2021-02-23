«دربي الرياض» الليلة

دوليه

يستقبل النصر على ملعب مرسول بارك ضيفه الهلال في 08:35 مساء اليوم في «دربي الرياض» الذي يأتي في ختام مباريات الجولة الـ20 من الدوري السعودي للمحترفين.

وقبل انطلاق الجولة كان الهلال في المركز الثاني برصيد 36 نقطة، خلف الشباب بفارق نقطتين، بينما يتمركز النصر في المرتبة الثامنة مع 25 نقطة. وشهدت استعدادات النصر والهلال للقاء المرتقب، عودة سلطان الغنام في الجانب الأصفر، وعبدالله المعيوف في المعسكر الأزرق، بعد تعافيهما من الإصابة.

وفي باقي مباريات اليوم يلعب الاتحاد مع الفيصلي، والفتح مع الاتفاق، والعين مع ضمك، والباطن مع القادسية.

