بيراميدز يتأهل إلى «مجموعات الكونفيدرالية»

دوليه

تأهل بيراميدز إلى دور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الأفريقية عقب تغلبه على ضيفه راسينغ كلوب العاجي 2-0 بملعب الدفاع الجوي بالقاهرة اول من امس ضمن جولة الإياب لدور الـ32.

سجل لبيراميدز اللاعب الأوروغوياني دييغو رولان في الدقيقة 3 ثم أضاف رمضان صبحي الهدف الثاني في الدقيقة 75. وكرر بذلك الفريق المصري تفوقه بالنتيجة نفسها في لقاء الذهاب في ساحل العاج يوم الأحد الماضي. وجاءت المباراة هادئة وحقق بيراميدز المطلوب بأقل مجهود ممكن واقتنص هدف التقدم في الدقيقة 3 عن طريق رولان الذي حول تسديدة أحمد أيمن منصور إلى هدف في شباك راسينغ ليقضي على آمال منافسه في التأهل مبكرا.وأضاع رمضان صبحي مع بداية الشوط الثاني هدفا محققا لبيراميدز من عرضية محمد حمدي. وسجل صبحي هدفا رائعا في الدقيقة 75 بعدما استلم كرة عرضية داخل منطقة الجزاء وراوغ ببراعة أكثر من مدافع وأسكن الكرة الشباك.

