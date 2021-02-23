الأهلي والزمالك في مهمة أفريقية شاقة

دوليه

يخوض الأهلي والزمالك مهمة شاقة خارج مصر في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا اليوم الثلاثاء. ويحل الأهلي ضيفا على سيمبا التنزاني ضمن المجموعة الأولى فيما يلتقي الزمالك مع مضيفه تونجيت السنغالي في المجموعة الرابعة. الأهلي يسعى لتحقيق فوز جديد يحافظ له على صدارة المجموعة والاقتراب خطوة جديدة من تجاوز دور المجموعات خاصة وأن الفريق يحلم بالفوز باللقب للمرة الثانية على التوالي. ويأمل الأهلي في الثأر من سيمبا ورد اعتباره بعد خسارته 0-1 أمام منافسه بالعاصمة التنزانية دار السلام في آخر مواجهة جمعت بينهما بالمسابقة القارية عام 2019. واستهل الفريقان مشوارهما في المجموعة بالفوز وهو ما يشعل صراعهما على الصدارة. وفاز الأهلي 3-0 على ضيفه المريخ السوداني ليتصدر الترتيب برصيد ثلاث نقاط متفوقا بفارق الأهداف على سيمبا الذي فاز خارج أرضه 1-0 على فيتا كلوب من الكونغو الديمقراطية. وسيلعب سيمبا مع مؤازرة جماهيرية كبيرة بعدما أعلن الاتحاد التنزاني حضور 30 ألف متفرج المباراة في ظل تأكيد السلطات التنزانية على خلو البلاد من فيروس كورونا المنتشر في معظم أنحاء العالم.ومن المنتظر أن يلعب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي بتشكيلة تضم محمد الشناوي ومحمد هاني وبدر بانون وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعمرو السولية وحمدي فتحي وأفشة ومحمود كهربا وجونيور أجاي ووالتر بواليا. من جانبه عانى الزمالك من ظروف قاسية بعدما ظلت الطائرة التي استقلتها البعثة عالقة في الجزائر لفترة طويلة. وفوجئت البعثة بالهبوط في الجزائر لعدم الحصول على تصريح دخول الأجواء الموريتانية وظلت الطائرة عالقة في الجزائر لساعات طويلة قبل تدخل وزارة الرياضة المصرية وتوفير حل بديل بالحصول على تصريح دخول أجواء مالي ومنها للسنغال.

وطلب الزمالك رسميا تأجيل المباراة بعد هذه الظروف لكن تونجيت رفض الأمر وإن كان الفريق المصري يتمسك بصدور قرار من الاتحاد الأفريقي في هذا الشأن.

وكان الزمالك قد تعادل مع مولودية الجزائر من دون أهداف بالجولة الأولى ليتقاسم المركز الثاني معه خلف الترجي التونسي الذي فاز على تونجيت في الجولة الأولى. ويعاني الزمالك من غيابات مهمة في الفريق أبرزها المدافع محمود الونش بسبب الإصابة بجانب الظهير الأيمن حازم إمام بناء على اتفاق بينه وبين البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب الفريق كما يغيب محمد أشرف روقة بعد تعثر سفره بسبب خطأ إداري والتونسي سيف الدين الجزيري لعدم قيده قاريا.

وسيسعى الزمالك للفوز لتعديل أوضاعه في المجموعة وإيقاف نزيف النقاط مبكرا خاصة وأنه يحلم بمواصلة المشوار حتى النهاية وتعويض خسارة اللقب في النهائي بالموسم الماضي.

وسيلعب باتشيكو بتشكيلة تضم محمد أبو جيل ومحمد عبد الغني ومحمود علاء وعبد الله جمعة وحمزة المثلوثي وطارق حامد وفرجاني ساسي وأشرف بن شرقي وزيزو وأوباما ومروان حمدي.

