ميثاق شرف الأندية وبيان هيئة الرياضة واللجنة الأولمبية (2)

محلية

نكمل ما كنا نتباحث فيه بالمقال السابق عن حقوق اللاعبين «الهواة» في الرياضة الكويتية... حيث انني عندما كنت عضوا في مجلس ادارة هيئة الرياضة سابقا وشكلنا لجنة من بعض الرياضيين من اصحاب الخبرة (المحترمون رياضيا) لتدارس موضوع عملية التسجيل وانتقالات اللاعبين والتي استرشدنا بها من رأي بعض الاندية والاتحادات التي تجاوبت معنا وللاسف لم يتجاوب البعض الاخر لانهم يرفضون اعطاء اللاعبين حقوقهم في التسجيل والاستغناء... فاستطعنا ان نوجز الامر برفع توصية بإصدار «نظام استرشادي لتسجيل اللاعبين وانتقالاتهم» للاتحادات الرياضية لكي تسترشد بها عند موافقتها على اصدار لائحة بهذا الامر يتم فيها استشارة اتحادهم الدولي في اسس الانتقال حيث إن هناك معايير دولية يجب ان تراعى في عملية التسجيل والانتقالات... وتم تقديمها لادارة هيئة الرياضة التي لا اعلم بالضبط ما الاجراء الذي اتخذوه في ذلك ولكنني سألت بعض الاتحادات عن وصول هذه اللائحة الاسترشادية لهم فقالوا لم يصلنا شيء من الهيئة.. وايضا استفسرت من هيئة الرياضة لماذا لم تحولوا لهم هذه اللائحة فقالوا إن ذلك يعتبر بمثابة تدخل في شؤونهم الرياضية وقد يفتح علينا باب الايقاف الرياضي، في حين ان الهيئة تبعث باستمرار الى بعض الهيئات الرياضية رأيها او مقترحاتها لهم كلائحة استرشادية غير ملزمة كلائحة النظام الاساسي الاسترشادي للاندية الرياضية ( الفاشلة).

إن عملية تسجيل اللاعبين سواء هواة او محترفين يجب ان تأتي من الاتحادات الرياضية المعنية لان كل لعبة تحتاج الى لائحة خاصة بها حسب النظام الدولي للعبة .. ولكن على هيئة الرياضة واللجنة الاولمبية التي تحمي مواد الميثاق الاولمبي فيما يخص حقوق اللاعبين ان تضع اسس تسجيل اللاعبين بالاندية وتوضح لهم حقوقهم وواجباتهم بمعرفة اولياء امورهم مادام اللاعب اقل من السن القانونية (18-21 سنة)... لذلك اكرر واعيد بأن هناك مقترحا في شأن هذا الامر اعتقد انني املك النسخة النهائية منه للجنة التي عملت لاصدارها «كلائحة استرشادية للاتحادات الرياضية»... وفي الختام اتمنى ان يعرض الامر على المحاكم الرياضية المعترف بها لكي ننتهي مما يسمى «ميثاق شرف».

.... والله من وراء القصد.

