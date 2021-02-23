الأخضر والأصفر.. قمة بعد الاستئناف

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تتجه الأنظار اليوم إلى ستاد صباح السالم الذي يستضيف لقاء الكبيرين العربي والقادسية في ختام الجولة الرابعة من دوري الدرجة الممتازة، ويسبق اللقاء مواجهة قوية تجمع النصر مع السالمية على ستاد ثامر. وعادت عجلة المسابقة للدوران أمس بعد توقف لأسبوعين بسبب تعطيل النشاط الرياضي نظراً للأوضاع الصحية.

ويدخل الأخضر اللقاء متصدراً الدوري برصيد 7 نقاط وبفارق الأهداف عن النصر شريكه في الصدارة والذي تنتظره مهمة صعبة جداً في ضيافة السالمية، واستهل العربي مشواره في البطولة بالتعادل مع الكويت 1-1، قبل أن يتغلب على كاظمة 2-1، وعلى الشباب 3-0.

وتحسن أداء الفريق كثيراً مقارنة بالصورة التي ظهر عليها في دوري التصنيف، مع تولي الكرواتي انتي ميشا مهمة تدريب الفريق، ودعم الفريق صفوفه بالتعاقد مع الفلسطيني عدي الدباغ ثم السوري علاء الدالي الذي سجل هدفين في مرمى الشباب بالظهور الأول.

ولا شك ان الأخضر يمني النفس بتكرار الفوز على القادسية بعد أن هزمه في دوري التصنيف بنتيجة 3-2 محققاً فوزه الأول على غريمه التقليدي منذ موسم 2011-2012 عندما انتهى اللقاء بثلاثية عرباوية مقابل هدف للأصفر.

ولا شك أن العرباوية سيتمسكون بالصدارة الغائبة عنهم منذ فترة طويلة، خصوصاً أن التعثر في مباراة اليوم ربما يجعل العودة للقمة صعبة جداً في ظل تحفز القادسية والكويت والنصر والسالمية للمنافسة.

ويعتمد مدرب الأخضر على مجموعة من الأسماء المميزة في مقدمتهم الليبي الهادي السنوسي والسوري أحمد الصالح وأحمد إبراهيم وسليمان عبدالغفورومحمد فريح والغاني عيسى يعقوبو بالإضافة إلى الدباغ والدالي.

في المقابل، لا يعيش القادسية أفضل أيامه تحت قيادة المردب الإسباني بابلو فرانكو رغم أن الفريق لا يبتعد عن الصدارة إلا بفارق نقطة واحدة، حيث يمتلك الأصفر 6 نقاط من انتصارين على الفحيحيل والسالمية وخسارة من النصر. ويريد الأصفر رد الاعتبار من غريمه التقليدي الذي هزمه في دوري التصنيف، والتمسك بالمنافسة على لقب الدوري بعد خسارة كأس ولي العهد لصالح الكويت.

ويضم الأصفر عناصر مميزة في كل المراكز في مقدمتهم النجم بدر المطوع وفهد الأنصاري وسلطان العنزي ورضا هاني وعيد الرشيدي، ويفتقد الفريق اليوم خدمات مهاجمه البرازيلي لوكاس غاوتشيو للإصابة، والمدافع ضاري سعيد الذي يغيب حتى آخر الموسم.

وفي المباراة الثانية، يسعى النصر للمحافظة على مكانه في صدارة المسابقة عندما يحل ضيفاً على السالمية في مواجهة صعبة للفريقين.

ويمتلك النصر 7 نقاط وضعته على قمة الترتيب مع العربي، بينما حصد السالمية 3 نقاط فقط من انتصار على كاظمة وخسارتين أمام الشباب والقادسية.

ولن يقبل السماوي بخسارة ثالثة على التوالي لأنها ستبعده أكثر عن المقدمة.

