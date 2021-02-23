«الطائرة» يستأنف نشاطه 28 فبراير

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سحبت أول من أمس قرعة بطولة كأس الاتحاد للكرة الطائرة في مقر الاتحاد بحضور ممثلي الأندية، حيث قسمت الفرق إلى مجموعتين ضمت الأولى أندية الكويت والقادسية والجهراء والساحل والصليبخات، في حين ضمت الثانية كلا من كاظمة والعربي والشباب وبرقان والتضامن واليرموك.

واعتمد الاتحاد تاريخ 28 فبراير الحالي موعداً لاستئناف النشاط إذ من المحتمل أن تقام أولاً بطولة الكأس بنظام الذهاب والإياب ثم يتم استكمال المربع الذهبي لبطولة الدوري.

من جانبه قال أمين السر عبدالله الغرير إنه تم الاتفاق على استئناف النشاط في 28 فبراير الحالي وتتم المفاضلة بين البدء بمنافسات الكأس أو المربع الذهبي بحسب مصلحة الأندية.

وأضاف الغرير أنه «ليس لدينا مشكلة في البدء بأي بطولة لكن لا بد من استغلال عامل الوقت بشكل جيد لإنهاء جميع بطولات الموسم الحالي»، مشيرا إلى أن مباريات المربع الذهبي في الغالب ستبدأ في 2 أو 3 مارس المقبل حسب ما استقر عليه رأي ممثلي الاندية.

وأوضح أن بطولة كأس الاتحاد ستقام بنظام الذهاب والإياب من البداية الى النهاية مشددا على ضرورة مراعاة تطبيق الاشتراطات الصحية خلالها «ولن يتمكن اللاعبون من خوض المباريات بدون عمل فحص (PCR) أو شهادة التطعيم».

وأفاد بأن أعضاء لجنة المسابقات في الاتحاد يعكفون حاليا على إعداد جداول البطولات المقبلة وستتم متابعة سير العمل بدقة من قبل رئيس الاتحاد وأمين السر. وأكد انه حسب تعليمات الهيئة العامة للرياضة واللجنة الاولمبية لن يسمح بدخول أي شخص إلى أرض الملعب إلا للأسماء المدونة في ورقة التسجيل فقط بينما سيسمح للصحافيين والاعلاميين بتغطية المباريات من الكبائن الموجودة في الاتحاد وفق الاشتراطات الصحية.

