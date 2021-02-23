منافسات «الإسكواش» تعود الإثنين المقبل

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أفاد أمين السر العام في اتحاد الاسكواش منصور العدواني ان منافسات الدوري العام ستستأنف يوم الاثنين المقبل بمشاركة 12 ناديا، مضيفا: «بعد قرار عودة الأنشطة الرياضية اجتمعت لجنة المسابقات برئاسة حامد العمران وتم اضافة ملحق لائحة للمسابقات تضمنت خمس مواد جديدة تخص الاجراءات الاحترازية والصحية والضوابط الواجب اتباعها اثناء المباريات والاشخاص المسموح لهم بالتواجد بالملاعب بالاضافة الى مادة تشمل العقوبات المالية التي تصل الى 500 دينار ولم تغفل اللائحة فرض عقوبة على الحكم المشرف على المباراة في حال الاخلال في تنفيذ اللائحة وايقافه وتحويله للتحقيق». واوضح: «تم اعتماد المواد الجديدة في اجتماع مجلس الادارة حتى تكون نافذة وقانونية»، متمنيا «من الاندية تطبيق اللائحة والالتزام بالاشتراطات الصحية حتى لا يقعوا تحت طائلة العقوبات، منوها بان المتبقي في البطولة 51 مباراة وتنتهي في 20 مارس المقبل على ان يختتم الموسم باقامة بطولة كأس الاتحاد والتي تستمر منافساتها 10 ايام فقط».