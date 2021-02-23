بن إبراهيم أشاد بنهوض البنى التحتية الرياضية في العراق

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أشاد الشيخ سلمان بن ابراهيم رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي «فيفا»، بالمنجزات التي حققها العراق على صعيد النهوض بالبنى التحتية للحركة الرياضية، ومنوهاً بدور مؤسسات العمل الرياضي في البلاد في تعزيز التواجد العراقي في المحافل الرياضية القارية والعالمية. جاء ذلك خلال استقبال الشيخ سلمان اول من امس وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال وذلك بمناسبة زيارته الحالية إلى البحرين. ورحب بن إبراهيم بالوفد العراقي منوهاً بالمكانة الرائدة التي تحتلها الرياضة العراقية على الساحة الآسيوية، فيما استعرض رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال اللقاء أهم الخطط المستقبلية للاتحاد القاري، مبيناً أن تلك الخطط تضع الاتحادات الوطنية محوراً أساسياً لكل البرامج والمبادرات الهادفة للتطوير المستدام لكرة القدم الآسيوية، ومؤكداً أهمية الشراكة التامة بين الاتحاد الآسيوي والاتحادات الوطنية من أجل الوصول إلى الأهداف والغايات المنشودة على جميع المستويات.من جانبه عبر درجال عن شكره وتقديره إلى الشيخ سلمان بن ابراهيم على حسن الاستقبال، منوهاً بمواقفه المتميزة على صعيد دعم مسيرة كرة القدم العراقية، ومثمناً جهود الاتحاد الآسيوي في مساندة خطط وبرامج الاتحادات الوطنية لتطوير منظومة اللعبة في مختلف أنحاء القارة.