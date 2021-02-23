دورة صقل وترقية لحكام «اليد»

محلية

نظمت لجنة الحكام في اتحاد كرة اليد دورة صقل وترقية للحكام عبر تطبيق «زوم» الإلكتروني تفعيلاً للإجراءات الاحترازية التي يطبقها الاتحاد للحد من تفشي فيروس كورونا. وحاضر في الدورة نائب رئيس لجنة الحكام أحمد المطوع، كما شارك من الحكام هادي نصير،عبدالعزيز بارون، يعقوب اليوسفي،عبدالله طاهر،عهود عادل، احمد سالم، فواز باقر،محمد وحيد ، مشاري نمر و ابراهيم الخضير.ويسعى الاتحاد للارتقاء بالمستوى التحكيمي الى افضل المستويات خصوصاً في ظل الاقبال المميز من الحكام من الجنسين على الانضمام إلى أسرة حكام اليد. وأكد أحمد المطوع أن الحكام بحاجة لمواصلة العطاء وحضور الدورات التحكيمية المختلفة بغرض تطوير الذات ومواكبة آخر التطورات القانونية التحكيمية ودراسة الحالات التحكيمية الصعبة التي ستنعكس إيجاباً على الحكام في المستقبل.