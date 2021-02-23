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نرمين الفقي تعبر عن فرحها بنجاح «لؤلؤ»


بعد انتهاء عرضه، والنجاح الذي حققه، باركت الممثلة المصرية نرمين الفقي، لنجاح مسلسل «لؤلؤ»، ونشرت في صفحتها الخاصة مجموعة صور لفريق العمل، وأرفقتها بتعليق كتبت فيه: «ألف مبروك نجاح مسلسل لؤلؤ ومبروك لكل فريق العمل وإن شاء الله يارب كلنا من نجاح الى نجاح». يذكر أن أحداث مسلسل «لؤلؤ» دارت في 40 حلقة متتالية، وشارك في بطولته مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، ادوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلي، وقصة مي عمر وسيناريو وحوار محمد مهران واخراج محمد عبد السلام، واشراف على التأليف والاخراج محمد سامي.


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