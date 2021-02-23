loader

إضاءات

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع

مصطفى أحمد انتهى من أعمال غنائية وطنية

مشاري حامد
مقالات أخرى للكاتب
الثلاثاء 23 فبراير 2021

انتهى الفنان القدير مصطفى أحمد من تركيب صوته على عملين غنائيين وطنيين جديدين الأول بعنوان «ياكويت الخير» من كلمات الشاعر علي مساعد، ومن ألحان د. أحمد حمدان، والعمل الآخر بعنوان «شيخنا نواف» من كلمات الشاعر القدير عبدالله العجيل، ومن ألحان الموسيقار القدير غنام الديكان، وقام بالتوزيع الموسيقي د. سليمان الديكان، كما يستضيفه تلفزيون دولة الكويت غدا الأربعاء في برنامج «ليالي الكويت»، وذلك عبر سهرة فنية وطنية ستعرض في ليلة العيد الوطني الستين لدولة الكويت الحبيبة، ويشهد الحوار عدة مداخلات مع رفاق دربه من الكتاب والملحنين بينهم غنام الديكان وبدر بورسلي، وعبدالله العجيل، وغيرهم.
وفي هذا الجانب قال مصطفى إنه سعيد للإطلاله على جمهوره من خلال شاشة تلفزيون الكويت بعد غياب طويل، كما أنه سعيد جدا أن يتزامن بث هذا الحوار في ليلة العيد الوطني لدولة الكويت، مقدما التهنئة والتبريكات الى القيادة السياسة لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، والحكومة الرشيدة ومجلس الأمة وجميع أطياف الشعب الكويتي، متضرعا الى الباري عزوجل أن يديم نعمة الأمن والأمان والاستقرار والتقدم في ربوع كويتنا العزيزة.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة