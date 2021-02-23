مصطفى أحمد انتهى من أعمال غنائية وطنية

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انتهى الفنان القدير مصطفى أحمد من تركيب صوته على عملين غنائيين وطنيين جديدين الأول بعنوان «ياكويت الخير» من كلمات الشاعر علي مساعد، ومن ألحان د. أحمد حمدان، والعمل الآخر بعنوان «شيخنا نواف» من كلمات الشاعر القدير عبدالله العجيل، ومن ألحان الموسيقار القدير غنام الديكان، وقام بالتوزيع الموسيقي د. سليمان الديكان، كما يستضيفه تلفزيون دولة الكويت غدا الأربعاء في برنامج «ليالي الكويت»، وذلك عبر سهرة فنية وطنية ستعرض في ليلة العيد الوطني الستين لدولة الكويت الحبيبة، ويشهد الحوار عدة مداخلات مع رفاق دربه من الكتاب والملحنين بينهم غنام الديكان وبدر بورسلي، وعبدالله العجيل، وغيرهم.

وفي هذا الجانب قال مصطفى إنه سعيد للإطلاله على جمهوره من خلال شاشة تلفزيون الكويت بعد غياب طويل، كما أنه سعيد جدا أن يتزامن بث هذا الحوار في ليلة العيد الوطني لدولة الكويت، مقدما التهنئة والتبريكات الى القيادة السياسة لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، والحكومة الرشيدة ومجلس الأمة وجميع أطياف الشعب الكويتي، متضرعا الى الباري عزوجل أن يديم نعمة الأمن والأمان والاستقرار والتقدم في ربوع كويتنا العزيزة.

