وزير النفط: آلية قريبة مع «المالية» لسداد الأرباح المحتجزة

مال وأعمال

كشف وزير النفط والكهرباء والماء د. محمد الفارس عن ان مؤسسة البترول تقوم حالياً بالتباحث مع وزارة المالية للتوصل الى آلية يتم بمقتضاها اعادة الأرباح المتبقية المحتجزة لدى مؤسسة البترول الى خزينة الدولة.

وتوقع وزير النفط في تصريح خاص لـ«النهار» التوصل الى تلك الآلية قريباً. وأوضح الوزير ان مؤسسة البترول قامت بسداد ما يعادل 1.8 مليار دينار من تلك الأرباح حتى الآن.

وفيما يتعلق بخطط الاقتراض الخاصة بتمويل المشاريع المدرجة في خطة مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، اجاب الوزير باقتضاب: نعم لدينا خطة للاقتراض وجار تنفيذها.

