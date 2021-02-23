أدنى إنفاق تنموي للكويت في 11 عاماً!

مال وأعمال

دفعت ازمة كورونا وتراجعات اسعار النفط الكويت لتسجيل ادنى انفاق على المشاريع التنموية في 11 عاماً، فوفقاً للبيانات الصادرة عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، بلغ الانفاق الفعلي على المشاريع المدرجة في خطة التنمية 2020/2021 ما يعادل 602 مليون دينار من الاجمالي البالغ 1.7 مليار وبما نسبته 33 في المئة تقريباً.

ومع مرور ما يقارب من 330 يوماً من عمر الخطة، لم يتبق سوى 35 يوماً تقريباً على انتهاء السنة المالية وهناك اكثر من مليار دينار دون انفاق حتى الآن.

ومع مقارنة ما تم انفاقه خلال 11 عاماً الماضية والممتدة من 2010/ 2011 وحتى 2020/2021، يعد العام المالي الحالى الأقل انفاقاً على مشاريع الخطة، فيما يمثل العام المالي 2015/2016 الأعلى انفاقاً بقيمة فعلية فاقت 4 مليارات دينار.

وأشارت مصادر موثوقة لـ « النهار» الى ان جفاف السيولة والتوجه الحكومي لتدبير الاحتياجات الضرورية في الميزانية من رواتب ودعومات، بالاضافة الى تلبية متطلبات ازمة «كورونا» عبر رصد ميزانية قدرها 500 مليون دينار، هي احد الأسباب الرئيسية وراء التحوط في انشاء مشاريع رأسمالية جديدة والاكتفاء بتنفيذ الضروري منها والمشاريع التي حققت نسبة كبيرة من الانجاز ولم يعد بالامكان تأجيلها.

وأوضحت المصادر ان هناك ضرورة لاعادة النظر في المشاريع التي يتم ادراجها في خطط التنمية، لافتة انه يجب وضع تكلفة حقيقية للمشاريع وألا تكون هناك مبالغات فيها.

وبينت ان الحكومة وضعت آليات نوعية لمواجهة جفاف السيولة في صندوق الاحتياطي العام وتتمثل تلك الآليات في:

? وضع آلية لسداد الأرباح المحتجزة باعتبارها احد الآليات المستهدفة لسداد العجز المزمن الذي تعانيه الميزانية منذ 8 سنوات والذي بلغ 50 مليار دينار، منها 26 ملياراً «مقدرة» للعامين 2020/2021 و2021/2022.

? سداد الديون المستحقة للحكومة على الجهات المختلفة وضبط ايقاعها.

? وقف الهدر في النفقات الجارية وتقليل المصروفات الكمالية لدى الوزارات والهيئات.

? ضبط الانفاق الرأسمالي وتوجيهه للمشروعات الضرورية فقط.

? وقف استقطاع احتياطي الأجيال والبالغ 10 في المئة من الايرادات العامة للدولة على ان يقوم وزير المالية بتحديد النسبة من فائض الميزانية المحقق.

? اعادة النظر في تسعير اراضي وأملاك الدولة العقارية.

? فرض ضريبتي القيمة المضافة والانتقائية.

? تخفيف الضغط على بند الرواتب في الميزانية من خلال الدفع بخريجي الجامعات نحو العمل في القطاع الخاص مع تقليل حجم المزايا الممنوحة بين القطاعين العام والخاص، مع العمل على توفير منصة تشريعية آمنة لتشجيع العمل الحر لدى الشباب.

