«S&P»: التصنيف الائتماني لشركات التأمين الخليجية سيظل مستقراً

مال وأعمال

توقعت وكالة «S&P Global» ان يظل تصنيفها لشركات التأمين الخليجية مستقراً على نطاق واسع في عام 2021 نتيجة الاحتياطات القوية من رأس المال، على الرغم من عدم اليقين الاقتصادي المستمر فيما يتعلق بجائحة كورونا.

كما توقعت الوكالة المزيد من عمليات زيادة رأس المال والاندماج في شركات التأمين الخليجية وبالأخص في الكويت والسعودية مع سعي الهيئات التنظيمية لاصدار لوائح جديدة لرفع سقف رأس المال المطلوب. وأشارت «S&P» الى الخطر الرئيس الذي تواجهه شركات التأمين الخليجية يتمثل في عودة محتملة للتقلبات في اسواق رأس المال، ما قد يضعف الظروف الائتمانية للشركات في عام 2021.

