الصين تطالب بوقف «قمع» شركات التكنولوجيا

مال وأعمال

دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي الادارة الأميركية الجديدة الى وقف «قمع» شركات التكنولوجيا الصينية، لتهيئة الظروف اللازمة للصين والولايات المتحدة للمضي قدما في التعاون بينهما.

وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قد فرض عقوبات على عشرات الشركات الصينية في السنوات الثلاث الماضية، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي. وتعد شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي من ابرز الشركات التي عانت من تلك العقوبات، حيث تراجعت مبيعاتها من الهواتف الذكية من الرقم واحد (الأكثر مبيعا) على مستوى العالم الى المركز السادس العام الماضي نتيجة العقوبات. وقال وانغ، وفقًا لترجمة رسمية باللغة الانكليزية نشرتها وزارة الخارجية الصينية، «تود الصين ان تقوم الولايات المتحدة بازالة التعرفات والعقوبات المفروضة على الشركات، وتتخلى عن القمع غير العقلاني للتقدم التكنولوجي الصيني، من اجل تهيئة الظروف اللازمة للصين والولايات المتحدة».

