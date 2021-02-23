30 مليار دولار قيمة الاستثمار العالمي في التكنولوجيا المالية

مال وأعمال

بلغ حجم الاستثمار العالمي في شركات التكنولوجيا المالية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، نحو 30.4 مليار دولار، وفقاً لتقرير التكنولوجيا المالية لعام 2021 الصادر أول من أمس الأحد، عن مركز قطر للمال وشركة «ريفينيتيف «احدى شركات مجموعة بورصة لندن».

وأوضح التقرير ان منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا تحديدا تعد الأكثر جذبا للاستثمار في قطاع التكنولوجيا المالية.

وسلط الضوء على الزيادة الكبيرة للاستثمارات العالمية في مجال التكنولوجيا المالية التي وصلت الى 34.5 مليار دولار في نهاية 2019، بينما كانت اقل من مليار دولار في عام 2008، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع في قطر.

وكشف التقرير انه رغم ازمة «كورونا»، فإن مستويات الاستثمار في مجال التكنولوجيا المالية ظلت ثابتة نسبيا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020.

واستحوذت خدمات المدفوعات على الحصة الأكبر من الاستثمارات، اذ حصلت على ربع تمويل رأس المال المجازف، تليها الخدمات المصرفية الرقمية وحلول اسواق رأس المال، وهو ما ينسجم بشكل وثيق مع الأهداف الاستراتيجية لدولة قطر للتكنولوجيا المالية.

وأشار التقرير الى ان منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا استحوذت على اقل من 1 في المئة من حجم الاستثمارات العالمية في عام 2019، وشكلت الامارات 70 في المئة من اجمالي الاستثمارات في التكنولوجيا المالية في عام 2019، تلتها البحرين بينما تنفذ قطر حاليا العديد من الآليات لتطوير بيئة هذا القطاع وقد قطعت اشواطاً كبيرة في ذلك.

ولفت التقرير الى ان تفشي وباء فيروس كورونا، ساهم في تحفيز المؤسسات المالية التقليدية في اسواق الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وخلق فرص نمو هائلة في قطر وغيرها، بالاضافة الى الاسراع في تنفيذ استراتيجيات التحول الرقمي لدى الأسواق المالية القطرية.

وتعد الولايات المتحدة اكبر سوق تمويل لاستثمارات التكنولوجيا المالية، وتشكل 51% من الاستثمارات المدعومة من رأس المال المجازف في عام 2019، تليها آسيا بنسبة 20% وأوروبا بنسبة 19%.

وقال الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، يوسف الجيدة، ان جائحة «كورونا» اتاحت فرصا غير مسبوقة لدعم ابتكارات التكنولوجيا المالية، وهو ما اجتذب العديد من شركات التكنولوجيا المالية الراغبة في توسيع عملياتها من والى قطر.

