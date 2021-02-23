«آبل» تخطت «سامسونغ».. وتتجه قيمتها السوقية لـ 3 تريليونات دولار

مال وأعمال

تفوقت شركة آبل على شركة سامسونغ لتصبح اكبر بائع للهواتف الذكية في جميع انحاء العالم في الربع الأخير من عام 2020، وهو انجاز لم تحققه آبل منذ عام 2016، وذلك وفقًا لبيانات السوق من شركة جارتنر.

وفي الربع الأخير من عام 2020، باعت آبل 80 مليون جهاز آيفون جديد، وكانت المبيعات مدفوعة الى حد كبير باطلاق اول سلسلة آيفون مزودة بتقنية «الجيل الخامس».

ومقارنة بعام 2019، باعت آبل اكثر من 10 ملايين جهاز آيفون اضافي في الربع الرابع وشهدت زيادة حصتها في سوق الهواتف الذكية العالمية بنسبة 15% تقريباً.

وشهدت سامسونغ، المنافس الأقرب لشركة آبل، انخفاضاً في حصتها السوقية بنسبة 11.8% وباعت 8 ملايين جهاز اقل مقارنةً بعام واحد فقط، وفقاً لبيانات السوق.

وتتعلق زيادة حصة شركة آبل في السوق بنسبة 15% تقريباً بالدورة الفائقة للترقية.

ومن بين اكبر خمس شركات لتصنيع الهواتف الذكية، كانت شركتا آبل وشاومي هما الوحيدتين اللتين لم تتأثران بالانخفاض العالمي في المبيعات.

ويأتي نمو آبل بالرغم من انها اطلقت سلسلة آيفون 12 خارج الاطار الزمني المعتاد لشهر سبتمبر بسبب الأزمة الصحية العالمية.

