«غولدمان» يتوقع 70 دولاراً لبرميل النفط في الربع الثاني

مال وأعمال

رفع بنك غولدمان كوموديتيز ريسيرش توقعاته لسعر نفط برنت الخام 10 دولارات للربعين الثاني والثالث من 2021، مشيرا الى توقعات أقل للمخزونات، وارتفاع هوامش كلفة استئناف أنشطة المنبع وتدفقات على المضاربة.

ويتوقع البنك الأميركي أن تبلغ أسعار برنت 70 دولارا للبرميل في الربع الثاني من 60 دولارا توقعها في السابق وأن تصل الى 75 دولارا في الربع الثالث من 65 دولارا في السابق.

وقال غولدمان في مذكرة «نعتقد أن استعادة التوازن بهذه الوتيرة الأسرع خلال ما كان من المتوقع أن تكون أيام الشتاء المظلمة سيعقبها عجز آخذ في التزايد هذا الربيع في الوقت الذي سينتعش فيه الطلب بوتيرة أسرع من العرض، مما يمهد الساحة لسوق حاضرة تتسم بالشح»، بحسب ما ورد في «رويترز».

ويتوقع البنك الآن أن يبلغ الطلب العالمي على النفط 100 مليون برميل يوميا بحلول أواخر يوليو تموز 2021 مقابل توقعاته السابقة لأغسطس 2021.

