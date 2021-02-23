الدولار قلص خسائره في ظل ارتفاع العوائد

مال وأعمال

قلص الدولار خسائره في التعاملات الأوروبية المبكرة بعد أن بلغ أدنى مستوى في عدة سنوات مقابل الجنيه الاسترليني وعملتي أستراليا ونيوزيلندا اذ ارتفعت عوائد السندات في ظل احراز تقدم في برامج التحصين من «كورونا» وتوقعات بتسارع وتيرة النمو الاقتصادي والتضخم. وبلغت عوائد سندات الخزانة الأميركية والسندات الحكومية الألمانية لأجل عشر سنوات أعلى مستوى في عام وثمانية أشهر على الترتيب. وتماسك الاسترليني عند مستوى 1.40 دولار بعد أن بلغ 1.4043 وهو أعلى مستوياته منذ أبريل 2018، اذ يخطط رئيس الوزراء بوريس جونسون مسار الخروج من اجراءات العزل العام على خلفية عمليات تحصين سريعة من «كوفيد- 19».

