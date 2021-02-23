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«بيل غيتس»: الحظر الاجتماعي يعمق الانقسامات


يرى الملياردير الأميركي «بيل غيتس»، ان القمع المطبق على مواقع التواصل الاجتماعي مثل حظر «تويتر» لحساب الرئيس الأميركي السابق «دونالد ترامب» بصفة دائمة يخاطر بمزيد من الانقسامات في الولايات المتحدة. وفي مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»، قال «غيتس»: «نحن لا نريد حدوث انقسام وأن يكون لدينا شبكة تواصل اجتماعي لحزب واحد وشبكة اخرى للحزب الآخر، لكننا نريد قاعدة مشتركة نتبادل من خلالها الآراء والمعتقدات». وأضاف: «لابد ان يكون هناك طريقة ما بين الحكومة والقطاعات ذات النوايا الحسنة، وأن نضع حدودًا تمكننا من الحفاظ على النقاش المفتوح، لكن من دون تواجد الأجزاء الهدامة».


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