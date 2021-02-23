الحميضي: «الأهلي المتحد» يسخِّر جميع قنواته لدعم «لنكن على دراية»

مال وأعمال

ثمَّن البنك الأهلي المتحد الحملة التوعوية «لنكن على دراية» والتى أطلقها بنك الكويت الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت بهدف زيادة الوعي المالي والمصرفي بين جمهور العملاء.

وفي هذا الصدد أكدت الرئيس التنفيذي بالوكالة للبنك الأهلي المتحد جهاد الحميضي أن شعار الحملة «لنكن على دراية» يعكس مضمون وأهداف الحملة والتي تسعي إلى توعية الجميع في المجتمع بالاحتياطات الواجب اتخاذها في سياق إنجاز المعاملات واختيار أنسب بطاقات الدفع واستخدامها بطريقة تضمن للعميل أعلى درجات الأمان والحماية من أي غش مالي.

وأضافت الحميضي: إن البنك الأهلي المتحد يسخر كل قنواته لدعم حملة «لنكن على دراية» إنطلاقا من أهميتها ودورها في تعزيز مستوي الوعي المصرفي وتعميق الثقافة المالية بشكل أوسع بين جمهور العملاء، حيث يقوم البنك بنشر البيانات الصحفية التي تحتوى رسائل توعوية من خلال الصحف المحلية المختلفة، كما يستخدم قنوات التواصل الإجتماعي الخاصة للبنك لتوصيل مضمون الحملة إلى أكبر قدر ممكن من شرائح المجتمع.

وعن أنواع البطاقات المصرفية، أوضحت الحميضي أن البطاقات المصرفية من بين الخدمات المصرفية الأكثر انتشاراً في الكويت نظرا لدور هذه البطاقات في الحد من استخدام النقد والتوجه أكثر نحو استخدام المدفوعات الإلكترونية التي تتمتع بمزايا اكثر أهمها الأمان والسهولة في الاستخدام، لاسيما خلال التنقل والسفر. كما أنه في ظل الظروف الحالية ومع انتشار جائحة «كوفيد- 19» فإن المدفوعات الإلكترونية تعد أكثر أمانا من المنظور الصحي.

وهناك أنواع مختلفة للبطاقات الائتمانية وتتفاوت تلك البطاقات فيما بينها بحسب طبيعة الامتيازات والتسهيلات التي تقدمها واستخداماتها.

- «بطاقات الخصم وترتبط بالحساب البنكي للعميل، ويتطلب استخدامها أن يتم خصم قيمة المعاملة من الحساب المصرفي للعميل. - البطاقات مُسبقة الدفع وتحتوي فقط على المبالغ التي يحولها العميل إلى البطاقة، ومن ثم يتحكم العميل برصيد هذه البطاقة ولا تترتب عليه أي مديونية عند استخدامها. ومن خلال عدم تحويل مبالغ كبيرة إلى البطاقة يمكن للعميل حماية أمواله في حال تعرضت للاختراق.

- البطاقات الائتمانية وتمنح تقسيطاً بالدفع (أي يترتب على استخدامها مديونية على العميل يتم تقسيطها). ويمكن للعميل من خلال هذه البطاقات شراء السلع والخدمات عبر الإنترنت ونقاط البيع والسحب النقدي من أجهزة السحب الآلي، وذلك داخل الكويت وخارجها.

ولفتت الحميضي أن البنك الأهلي المتحد يقدم لعملائه باقة من أفضل البطاقات المصرفية التى تم تصميمها لتتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ولتتناسب مع أسلوب حياة وتطلعات مختلف شرائح العملاء وذلك من خلال مجموعة واسعة من المميزات والمكافآت التي يتم تطويرها باستمرار.

وتتيح بطاقات البنك الأهلي المتحد للعملاء شراء السلع والخدمات عبر الإنترنت، والدفع من خلال نقاط الدفع، وسحب الأموال من أجهزة الصراف الآلي داخل الكويت وخارجها. كما أن لها امتيازات مثل تأمين السفر وخدمات الكونسيرج.

ودعت الحميضي العملاء بالاطلاع على المزايا التي توفرها بطاقات الائتمان لمستخدميها سواء داخل الكويت أوعند السفر للخارج مثل مزايا استخدام قاعات الانتظار في المطارات أو الحصول على تخفيضات من متاجر معينة حتى يتمكنوا من الاستفادة من هذه المزايا.

