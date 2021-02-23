البورصة صعدت بشق الأنفس وسط تحسن التداولات

مال وأعمال

بشق الانفس اخضرت البورصة في نهاية جلسة الامس مع الدخول المضاربي في ربع الساعة الاخيرة مما ساهم في ارتفاع السوق العام 0.16%، وارتفع السوق الأول 0.22%، وسجل «رئيسي 50» نمواً بنسبة 0.13%، فيما تراجع السوق الرئيسي بنحو طفيف نسبته 0.03%.

وزادت سيولة البورصة بنحو 19.4% لتصل الى 32.19 مليون دينار مقابل 26.97 مليون دينار بالأمس، كما ارتفعت احجام التداول 9.9% لتصل الى 178.6 مليون سهم مقابل 162.49 مليون سهم بجلسة الأحد.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 1?2 نقطة ليبلغ مستوى 4659?96 نقطة بنسبة هبوط بلغت 0?03 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 108?8 ملايين سهم تمت عبر 4726 صفقة نقدية بقيمة 9?2 ملايين دينار (نحو 30?3 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول 13?6 نقطة ليبلغ مستوى 6226?08 نقطة بنسبة صعود بلغت 0?22 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 69?7 مليون سهم تمت عبر 4391 صفقة بقيمة 22?9 مليون دينار (نحو 75?5 مليون دولار). وفي غضون ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) نحو 6?4 نقاط ليبلغ مستوى 4842?92 نقطة بنسبة صعود بلغت 0?13 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 83?16 مليون سهم تمت عبر 3005 صفقات نقدية بقيمة 7?05 ملايين دينار (نحو 23?2 مليون دولار). وسجلت مؤشرات 8 قطاعات ارتفاعاً بصدارة التكنولوجيا بنمو نسبته 1.55%، فيما تراجع 4 قطاعات اخرى يتصدرها المنافع بانخفاض نسبته 1.51%.

وجاء سهم «رماية» على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بارتفاع نسبته 5.84%، بينما تصدر «أولى تكافل» القائمة الحمراء مُتراجعاً بنحو 9.44%.

وحقق سهم «الكويت الوطني» نشاط السيولة بقيمة 6.03 ملايين دينار مُتراجعاً بنسبة 0.60%، فيما تصدر سهم «منتزهات» نشاط الكميات بتداول 19.49 مليون سهم مُتراجعاً بنحو 3.28%.

