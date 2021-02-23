«الجزيرة»: 41.4 مليون دينار.. الإيرادات التشغيلية في 2020

مال وأعمال

أعلنت شركة طيران الجزيرة انها حققت إيرادات تشغيلية بلغت 41.4 مليون دينار خلال عام 2020 وانها قامت بنقل 696093 مسافراً مقارنةً بعدد 2.4 مليون مسافر في عام 2019، وبلغ معدّل إشغال المقاعد 64.3% بينما ارتفع العائد على المقعد بنسبة 38.4% إلى 57.4 ديناراً للمقعد.

واختتمت طيران الجزيرة العام برصيد نقدي قدره 19.7 مليون دينار، وهو مؤشر على نجاح الشركة في اجتياز تحديات هذا العام الاستثنائي، كما يؤكد على متانة وضع الشركة النقدي واستقراره. وبلغت الإيرادات التشغيلية للعام 41.4 مليون دينار، بينما سجلت الشركة خسارة صافية بلغت 26.4 مليون دينار والتي تأثرت بعدد من العمليات الحسابية غير المتكررة ومتطلبات حسابية متعلقة تحديداً بالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16، والتي عادلت إجمالي 15 مليون دينار

و قال رئيس مجلس إدارة طيران الجزيرة، مروان بودي: «لقد كان أداء طيران الجزيرة في عام 2020 متوافقاً مع أداء القطاع على مستوى عالمي وإقليمي، حيث انخفض عدد ركابها بنسبة 71% في العام مقارنةً بانخفاض بنسبة 72.9% للقطاع في الشرق الأوسط و65.9% على مستوى العالم. وانخفض معدّل إشغال المقاعد للشركة بنسبة 13.2% مقارنةً بانخفاض بنسبة 18.9% في الشرق الأوسط و19.2% على مستوى العالم.»

وأضاف: «لم يكن من المتوقع مدى تأثير جائحة «كوفيد-19» على العالم في بداياتها في شهر مارس 2020. وعلى الرغم من ذلك، اتخذت طيران الجزيرة إجراءات محورية في مرحلة مبكرة جداً من الجائحة وذلك بهدف الحد من الضغوطات على وضعها المالي وضمان استمرارية الأعمال. وشملت هذه الإجراءات تعديل توصية مجلس الإدارة إلى عدم توزيع الأرباح عن العام السابق، وكذلك استخدام تسهيلات بنكية لم يتم استغلالها سابقاً بهدف دعم سيولة الشركة في الأشهر المقبلة، بالإضافة إلى إعادة التفاوض بشأن الدفعات للعقود المبرمة مع مزودي الخدمات ومصنع الطائرات المتعاقد معه. كانت الشركة حذرة للغاية في إدارة مصروفاتها النقدية وهو ما ساعدها على اختتام العام بملاءة نقدية تكفي لمدة عشرين شهراً قادمة دون الحاجة إلى تمويل خارجي إضافي».

وتابع بودي تعليقه بالتركيز على نموذج الشركة المرن وقال: «لقد أثبت نموذج أعمال الجزيرة من جديد نجاحه في التكيّف خلال أوقات الأزمات وذلك بهدف حماية حقوق عملاء الشركة وموظفيها ومساهميها. وقد تمكنت طيران الجزيرة من إعادة توجيه إمكاناتها ومواردها نحو دعم المجتمع المحلي عبر مساندة الجهود المحلية في الحد من تفشي الجائحة، وإعادة المواطنين إلى أرض الوطن، وكذلك خدمة العملاء بالتقيّد باللوائح الحكومية ودعم استمرارية الأعمال على الصعيد الاقتصادي التزاماً بدورنا كناقل وشركة كويتية وامتثالنا بواجبنا الوطني».

تم تعليق الرحلات التجارية من وإلى مطار الكويت الدولي لما يقرب من خمسة أشهر من يوم 13 مارس حتى يوم 31 يوليو من العام. واستؤنفت الرحلات في الأول من أغسطس 2020 بطاقة محدودة وإجراءات سلامة مشدّدة شملت تعليق الرحلات الجوية من 34 دولة، والتي ارتفعت إلى 35 بنهاية العام، وحجر إلزامي لمدة 14 يوماً لجميع الركاب العائدين إلى دولة الكويت. وخلال فترة التعليق، قامت طيران الجزيرة بالتركيز على توجيه مواردها نحو تشغيل رحلات شحن كاملة ورحلات التشارتر بالإضافة إلى دعم الجهود الحكومية، لاسيما خلال إجلاء المواطنين الكويتيين.

أما اليوم، يتم تفعيل في الكويت آلية فحص PCR عند الوصول إلى مطار الكويت الدولي، وهو الحل الأمثل لضمان سلامة الركاب والمواطنين العائدين إلى البلاد، بينما تقوم وزارة الصحة بتسريع التطعيم للقاح «كوفيد-19».

وجهات جديدة

أطلقت طيران الجزيرة خلال عام 2020 أول رحلة لها إلى الوجهة السياحية طرابزون في الثالث من أغسطس بواقع رحلتين ذهاباً وعودةً أسبوعياً كل يوم اثنين وجمعة. كما أطلقت في الأول من أكتوبر رحلات إلى العاصمة دكا، وتلاها رحلات إلى العاصمة العُمانية، مسقط، في الثاني من نوفمبر.

