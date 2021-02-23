المشاركة في أكبر عملية إجلاء تنفذها الكويت

مال وأعمال

كما ساندت الشركة أكبر عملية إجلاء تنفذها الكويت، حيث سيّرت 60 رحلة إجلاء ما بين 25 مارس و10 مايو لإعادة أكثر من 6800 مواطن من مدن شملت لندن، وارسو، موسكو، يريفان، الرياض، المنامة، دبي، الدوحة، عمّان، اسطنبول، الإسكندرية، القاهرة، النجف، طهران، تبليسي وسراييفو.

وبالإضافة إلى ذلك، وضعت طيران الجزيرة إمكانياتها الأخرى تحت خدمة وزارة الصحة وحوّلت مواقف Park & Fly التابع لها إلى مركز للفحص السريع لـ «كوفيد-19» حيث تقوم وزارة الصحة بالفحوصات على الأفراد وهم في سيارتهم. وقام الفريق الهندسي في طيران الجزيرة بتجهيز مركز ثاني للفحص السريع في ستاد جابر الأحمد.

بنهاية شهر يونيو، أعلنت طيران الجزيرة عن تقديم 50 ألف تذكرة سفر مجانية ذهاباً وعودةً للعاملين في الصفوف الأمامية في مواجهة انتشار جائحة «كوفيد-19» في الكويت.

