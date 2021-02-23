loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع

المشاركة في أكبر عملية إجلاء تنفذها الكويت


كما ساندت الشركة أكبر عملية إجلاء تنفذها الكويت، حيث سيّرت 60 رحلة إجلاء ما بين 25 مارس و10 مايو لإعادة أكثر من 6800 مواطن من مدن شملت لندن، وارسو، موسكو، يريفان، الرياض، المنامة، دبي، الدوحة، عمّان، اسطنبول، الإسكندرية، القاهرة، النجف، طهران، تبليسي وسراييفو.
وبالإضافة إلى ذلك، وضعت طيران الجزيرة إمكانياتها الأخرى تحت خدمة وزارة الصحة وحوّلت مواقف Park & Fly التابع لها إلى مركز للفحص السريع لـ «كوفيد-19» حيث تقوم وزارة الصحة بالفحوصات على الأفراد وهم في سيارتهم. وقام الفريق الهندسي في طيران الجزيرة بتجهيز مركز ثاني للفحص السريع في ستاد جابر الأحمد.
بنهاية شهر يونيو، أعلنت طيران الجزيرة عن تقديم 50 ألف تذكرة سفر مجانية ذهاباً وعودةً للعاملين في الصفوف الأمامية في مواجهة انتشار جائحة «كوفيد-19» في الكويت.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة