تسلم 4 طائرات في 2021

مال وأعمال

اختتم بودي: «لا شك أن الطلب على السفر من وإلى الكويت لا يزال موجوداً حيث يتطلع المسافرون إلى السفر من جديد بمجرد رفع القيود. نتوقع أن يعود السفر تدريجياً إلى مستوياته ما قبل عام 2019 وسنرى بوادر العودة بدايةً من النصف الثاني من عام 2021.

ويبقى تركيز مجلس إدارة الجزيرة وإدارتها التنفيذية اليوم على الخروج من هذه الأزمة العالمية بوضع أقوى مما كانت عليه الشركة عند بدايتها، ويتم اتخاذ خطوات لتحقيق ذلك. وستعلن طيران الجزيرة عن العديد من الخطوط الجديدة في الأشهر القليلة المقبلة في حين ستتسلم أربع طائرات جديدة خلال عام 2021 لتوسيع أسطولها ودعم نمو شبكة وجهاتها».

