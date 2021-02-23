«بدر سلطان» تواصل مسؤوليتها الاجتماعية

مال وأعمال

أكدت شركة «بدر سلطان وإخوانه» مواصلة دعمها ومساندتها لوزارة الصحة بجميع أقسامها من خلال تزويد مختبرات «الفيرولوجي» بأحدث أجهزة ومواد لفحص كورونا (PCR) للحصول على أفضل النتائج، فضلاً عن متابعة عملها لتؤدي بكامل طاقتها باستخدام المحاليل الخاصة بتلك الأجهزة ذات الجودة المرتفعة والمعتمدة من شركة «Thermo Fisher»، وذلك طبقاً للعقود المبرمة بين الشركة ووزارة الصحة ومختبرات القطاع الخاص.

وأوضحت الشركة في،بيان صحافي، مدى المخاطر الناجمة عن استخدام محاليل أو مستهلكات ليست مصنعة من قبل شركة «Thermo Fisher» أو غير معتمدة منها على أجهزتها، مشيرة إلى أن استخدام هذه المحاليل سوف يتسبب في عدم دقة النتائج المستخرجة من أجهزتها، والذي بدوره سوف يكلف وزارة الصحة عبء إعادة هذه الفحوصات مرات عديدة للحصول على الدقة المطلوبة، وقد يتسبب في عدم مصداقية الإحصائيات المعلنة، فضلاً عن الإستراتيجيات التي سوف تبنى على هذه الفحوصات سوف تكون غير دقيقة.

ونوهت شركة «بدر سلطان وإخوانه» وشركة «Thermo Fisher» أنهما غير مسؤولين عن أي أخطاء أو عدم دقة النتائج المستخرجة من أجهزتها بسبب استخدام محاليل ومستهلكات غير مصنعه وغير معتمدة من قبلها، وكذلك الأضرار والأعطال التي سوف تصيب هذه الأجهزة من جراء هذا الاستخدام الخطأ وغير المبرر، حيث أن الشركة قد قامت بتوريد جميع المحاليل المطلوبة منذ بداية جائحة كورونا وحتى يومنا هذا على وجه السرعة لتلبي حاجة وزارة الصحة على مدار ما يقارب العام.

وأشارت الشركة، إلى إنها قامت بالتبرع بالعديد من الأجهزة لتسد حاجة وزارة الصحة لإجراء الفحوصات المطلوبة للأعداد التي كانت في تزايد مستمر في بداية الجائحة، موضحة أن شركة بدر سلطان وإخوانه ممثلة لوكيلها شركة «Thermo Fisher» بالكويت بحقها في الدفاع عن أجهزتها في حال تم الإعلان أو التشهير بها نتيجة عدم دقة النتائج والتي قد يتسبب بها استخدام مواد غير مصنعة أو غير معتمدة من قبل شركة «Thermo Fisher».

