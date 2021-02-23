صناعة الأمن السيبراني تتجاوز 326 مليار دولار في 2027

مال وأعمال

من المتوقع أن يتجاوز حجم السوق العالمي لصناعة الأمن السيبراني عالميا 326 مليار دولار بحلول عام 2027، بنسبة نمو 10 % سنويا من عام 2020 الى عام 2027، وفقا لـ Grand View Research. ومن بين أسهم الأمن السيبراني التي حققت أعلى نمو سنوي في نصيب السهم من الأرباح، شركة A10 Network، والتي ارتفع نصيب السهم من الأرباح بـ %3560 في الربع الرابع من 2020 مقارنة بالربع الرابع من 2019. وتبلغ قيمتها السوقية 717 مليون دولار، وارتفع سعر سهمها بـ %28 خلال 12 شهرا. وشركة Ribbon Communications، وارتفع نصيب السهم من الأرباح بـ %300 في الربع الرابع من 2020 مقارنة بالربع الرابع من 2019.

