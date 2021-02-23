«KIB» يستثمر في خبرات موارده البشرية الوطنية

مال وأعمال

بكل فخر وتقدير، قدّم بنك الكويت الدولي «KIB» تهنئته الى المدير العام لادارة الاستثمار في البنك، جمال البراك، بمناسبة تعيينه في منصب نائب رئيس مجلس الادارة لجمعية الخليج للسندات والصكوك (GBSA)، الهيئة الممثلة لسوق ديون رأس المال في دول الخليج العربي.

ولقد تأسست جمعية الخليج للسندات والصكوك عام 2009 بدولة الامارات العربية المتحدة، ويقع مقرها في مركز دبي المالي العالمي. وتعمل هذه الجمعية غير الربحية بفعالية مع الحكومات والمنظمين والمشاركين في سوق الصكوك والسندات من أجل تحديد وتشجيع أفضل الممارسات، الى جانب تعزيز التدفقات والسيولة في أسواق الدخل الثابت، ما يساهم في دعم النمو الاقتصادي والتغيير الايجابي بالأسواق الخليجية، هذا بالاضافة الى مواصلة العمل على معالجة وحل القضايا التي تؤثر على الأسواق على الصعيدين المحلي والاقليمي.

وعبّر «KIB» في بيان صحافي عن مدى فخره وسعادته بتعيين المدير العام لادارة الاستثمار في البنك لشغل هذا المنصب المرموق في جهة رائدة. مؤكدا أن الادارة العليا في البنك تثق بقدرات البراك وخبراته العريقة ما يؤهله للنجاح في أداء مهام منصبه الجديد، مستندا الى خبرته المصرفية التي تتعدى 20 عاما في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية، الادارة المالية والخدمات المصرفية التجارية.

ومن جانبه، قال رئيس جمعية الخليج للسندات والصكوك، مايكل جريفيرتي: «يسعدنا أن نعمل مع شخصيات قيادية بهذا المستوى العالي من الخبرة والحرفية كالتي يجسدها جمال البراك، كما أننا نتطلع للتعاون معه في سبيل تحقيق المزيد من الصفقات القيّمة التي ستساهم في تعزيز ازدهار ونمو السوق».

كما أشاد «KIB» بمسيرة البراك المهنية الحافلة بالانجازات والنجاحات منذ انضمامه الى فريق عمل البنك، حيث إنه يقوم بقيادة فريق من خبراء الاستثمار لادارة وتنمية محفظة الاستثمار في البنك، كما أنه عضو فعال في العديد من المبادرات والخطط الاستراتيجية التي يطلقها البنك، بالاضافة الى أنه ساهم في حصول «KIB» على العديد من الجوائز والأوسمة في أسواق رأسمال الدين وذلك من خلال دوره النشط والحكيم في سوق الصكوك.

وأكد «KIB» أنه يسعى جاهدا للاستثمار بخبرات موارده البشرية الوطنية ومن بينهم البراك، وذلك من خلال تقديم كل الدعم والمساندة التي قد يحتاجها من أجل اكمال العمل وفقا للاستراتيجيات والخطط الموضوعة في سبيل تطوير دور «KIB» ومكانته في الأسواق المحلية والاقليمية، وذلك من خلال تشجيعه على الاستمرار في المشاركة بنجاح في أفضل الصفقات التمويلية والاستثمارية المميزة بالتعاون مع المؤسسات المالية المحلية والاقليمية والعالمية.

