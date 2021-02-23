«مجموعة المتحد»: 452.2 مليون دولار أرباحاً صافية عن عام 2020

مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي المتحد عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، والمتضمنة لنتائج فترة الربع الرابع من عام 2020.

فقد سجل الربع المنصرم الرابع من عام 2020 صافي ربح عائد لمساهمي المجموعة الأم بلغ 42.9 مليون دولار (مقابل 172.1 مليون دولار للربع المقارن نفسه من عام 2019 - 75.1%)، يعكس بشكل أساسي انخفاض الدخل من صافي الفوائد وارتفاع المخصصات المرصودة احترازيا لتأثيرات أوضاع الجائحة الفيروسية وتبعاتها، وليسجل بذلك العائد الأساسي والمخفض للسهم 0.2 سنت عن الربع الرابع من العام مقابل عائد 1.6 سنت للربع نفسه من عام 2019، كما بلغ الدخل الشامل العائد لمساهمي المجموعة 47.9 مليون دولار للربع الرابع من عام 2020 (مقابل 194.5 مليون دولار للربع نفسه من عام 2019، - 75.4%). واذ بلغ صافي دخل الفوائد 199.4 مليون دولار في الربع الرابع من العام (مقابل 228.8 مليون دولار للربع نفسه من العام السابق، -12.8%) فقد بلغ اجمالي الدخل التشغيلي للبنك 289.0 مليون دولار في الربع الرابع من العام (مقابل 316.2 مليون دولار للربع المقارن من عام 2019 أي بتراجع 8.6%).

وعليه، تظهر نتائج البنك لمجمل عام 2020 تحقيق أرباح صافية بلغت - بعد استثناء حقوق الأقلية- 452.2 مليون دولار مقابل 730.5 مليون دولار لعام 2019 أي بتراجع 38.1%، وليسجل معها العائد الأساسي والمخفض للسهم 4.3 سنتات عن عام 2020 مقابل عائد 7.2 سنتات للعام السابق، في حين بلغ الدخل الشامل العائد لمساهمي المجموعة 334.9 مليون دولار لمجمل عام 2020 (مقابل 772.3 مليون دولار لعام 2019-56.6%).

وعلى ضوء ذلك، فقد رفع مجلس الادارة توصيته للجمعية العامة للبنك بالموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 1.25 سنت لكل سهم عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 (5.0 سنتات للسهم لعام 2019) الى جانب توزيع أسهم مجانية بواقع 5% (10% أسهم مجانية عن عام 2019). وصرح مشعل العثمان رئيس مجلس ادارة مجموعة البنك الأهلي المتحد قائلا: «واجهت دول واقتصاديات العالم بأسره في عام 2020 أوضاعا استثنائية وتحديات غير مسبوقة جراء تفشي جائحة كورونا وما رافقها من تدابير حظر واغلاق شاملة مست العديد من قطاعات النشاط والانتاج، كما جابهت دول الخليج بشكل خاص تبعات صدمة اقتصادية مزدوجة على أثر تهاوي أسعار ومداخيل النفط والغاز في وقت مبكر من العام ما ألقى بأعباء مضاعفة على موازناتها ومالياتها العامة كما على مناخ الأعمال ووتيرة الأنشطة التجارية للأفراد والشركات بشكل عام، الا أن البنك الأهلي المتحد استطاع اجتياز أصعب مراحل الأزمة وتحقيق مستويات ربحية جيدة تعكس نهجه التحوطي وسياساته الائتمانية المتأنية المتحفظة كما أنها تعكس الجهود الاستثنائية لادارته وكوادره المهنية في مواجهة الأزمة والتعامل بكفاءة وحرفية عالية مع تطوراتها على مدار العام».

