«البترول الوطنية»: تشغيل وحدات جديدة بمشروع الوقود البيئي

مال وأعمال

أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية عن تشغيل عدد من الوحدات الجديدة التابعة لمشروع الوقود البيئي بمصفاة ميناء عبدالله، وهي وحدات: معالجة الكيروسين بالهيدروجين (115)، ومعالجة الديزل بالهيدروجين (116)، وانتاج الهيدروجين (1-118)، وشعلة التكسير الهيدروجيني (314)، واستخلاص الكبريت (1-123).

وذكرت نائب الرئيس التنفيذي لمصفاة ميناء عبدالله المهندسة وضحة الخطيب أن الكوادر الوطنية بالمصفاة تمكنت من تشغيل الوحدات الخمس بنجاح، مؤكدة أن هذا التشغيل يعد خطوة مهمة على طريق الانتهاء من بقية الوحدات، ومن ثم التشغيل الكامل لمشروع الوقود البيئي.

وأشارت بهذا الصدد الى أن تشغيل هذه الوحدات يشكل جانبا رئيسيا من استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية 2040 التي تهدف الى تعزيز النمو في قطاعي التكرير والتصنيع وتحديث مصافي النفط لانتاج وقود نظيف يتطابق مع المواصفات والمعايير الأوروبية Euro-4/5.

وأوضحت الخطيب أن الطاقة الانتاجية لوحدة معالجة الكيروسين بالهيدروجين تبلغ 39000 برميل يوميا، وهو ما يعزز انتاج المصفاة لمنتج الكيروسين العالي الجودة، والذي يستخدم كوقود للطائرات النفاثة والطائرات الأخرى وفي مختلف الصناعات. وفي ما يتعلق بوحدة معالجة الديزل بالهيدروجين، أكدت الخطيب أنها تعد من أهم الوحدات في مشروع الوقود البيئي، حيث تضم أكبر مفاعل في المشروع بسعة تتجاوز 5000 برميل من المواد الحفازة التي تساهم بدورها في تسريع التفاعلات الكيميائية لانتاج وقود نظيف ذي جودة عالية.

ونوهت الخطيب الى أن ثالث هذه الوحدات هي وحدة انتاج الهيدروجين، والتي تنتج 185 مليون قدم مكعبة يوميا، وتعد الثانية من أصل ثلاث وحدات تنتج الهيدروجين بطاقة اجمالية تبلغ 555 مليون قدم مكعبة يوميا، مما يعزز انتاج الهيدروجين بنسبة نقاوة تصل الى 9,99%.

وحول وحدة شعلة التكسير الهيدروجيني، أوضحت نائب الرئيس التنفيذي لمصفاة ميناء عبدالله أنه تم بنجاح اشعال شعلة التكسير الهيدروجيني للضغط العالي بقدرة تصميمية تبلغ 1,700,500 رطل/ ساعة، وللضغط المنخفض 900,000 رطل/ ساعة، منوهة الى أن الهدف من هذه الوحدة هو جمع ونقل وتوفير تصريف آمن للغازات من وحدتي التكسير الهيدروجيني في حالات الطوارئ، وحرقها على ارتفاع 98 مترا، لضمان عدم تجاوز الانبعاثات الحد المسموح به، وحماية البيئة من مخاطر التلوث.

وبالنسبة لوحدة استخلاص الكبريت، قالت الخطيب ان الطاقة الانتاجية للوحدة من الكبريت تصل الى 450 طناً مترياً في اليوم لكل خط تشغيل وعددها ثلاثة خطوط متماثلة، مشيرة الى أنه تم تصميم الوحدة لمعالجة غازات التغذية بطاقة انتاجية اجمالية تبلغ 1350 طناً مترياً في اليوم من الكبريت.

وأكدت الخطيب في ختام تصريحها أن «البترول الوطنية» تفخر بهذا الانجاز الذي تحقق على أيدي كوادرها الوطنية الذين تم تدريبهم بشكل مكثف على الالتزام باشتراطات السلامة والجوانب الفنية المتعلقة بتشغيل هذه الوحدات، مشيرة الى أن العاملين في مصفاة ميناء عبدالله بذلوا جهودا مضاعفة تستحق الثناء من أجل مواجهة تداعيات جائحة كورونا، ومن ذلك تعويض نقص العمالة، والتكيف مع الاجراءات والضوابط المستحدثة التي ترافقت مع هذه الجائحة.

