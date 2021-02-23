الاستثمار في الكوادر البشرية

مال وأعمال

بدوره استمر البنك في الاستثمار بشكل مكثّف في كوادره البشرية خلال عام 2020، حيث طرح مجموعة شاملة من البرامج التدريبية والتي تهدف إلى تنمية قدرات فرق العمل المصرفية والادارية، والجدير بالذكر أن البنك مستمر في توفير كافة البرامج التدريبية والتحفيزية لجميع العاملين حيث أنها تشكل ركيزة أساسية لتمكين الموظفين من اكتساب المهارات اللازمة لتحقيق أفضل النتائج. وسيبقى البنك ملتزما بدوره نحو توظيف وتطوير مهارات الشباب حيث قام البنك خلال العام الماضي بتعيين خريجي الدفعة الأولى من أكاديمية الائتمان للبنك الأهلي الكويتي – مصر وهم 18 خريجا متميزا تم اختيارهم من بين أكثر من 250 شاب حديثي التخرج. كما وفر البنك أول برنامج للتدريب الصيفي عن بعد لطلبة الجامعات والذي شمل أكثر من 140 طالباً جامعياً.

