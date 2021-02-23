«ريكونسنس» يستضيف المبعوث الأميركي لليمن

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أعلن مركز ريكونسنس للبحوث والدراسات أنه سيقوم مع المجلس الوطني للعلاقات العربية الأميركية بواشنطن، باستضافة المبعوث الأميركي الخاص لليمن، تيموثي ليندركينغ في أول حوار حصري ومباشر معه عبر الإنترنت، ليطلع المشاهدين على الحلول المقترحة لحل الأزمة اليمنية.

سيتحدث باللقاء كل من د. جون ديوك أنثوني، الرئيس المؤسس والمدير التنفيذي للمجلس الوطني للعلاقات العربية الأميركية بواشنطن، وعبدالعزيز محمد العنجري، المؤسس والرئيس التنفيذي لمركز ريكونسنس للبحوث والدراسات بالكويت.

وذلك يوم الجمعة الموافق 26 فبراير 2021، الساعة 7:00 مساء بتوقيت دولة الكويت. وسيتم بث اللقاء عبر رابط خاص سيتاح من خلال حسابات المركز في وسائل التواصل الاجتماعي @ReconnResearch.

وحول اللقاء صرح العنجري: «أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن في أول خطاب له حول السياسة الخارجية عن دعمه للمبادرة التي تقودها الأمم المتحدة لفرض وقف إطلاق النار وفتح القنوات الإنسانية، واستعادة المحادثات المتوقفة منذ فترة طويلة في اليمن. وكل دعاة السلام حول العالم ومنهم دولة الكويت يترقبون ما سيقوم به السياسي المخضرم تيم والذي يتمتع بخبرة طويلة في المنطقة. أتمنى نجاح مساعيه مع جميع أطراف النزاع من أجل التوصل لحل دبلوماسي عاجل. فالنزاعات المسلحة المتعددة لسنوات خلقت ما يمكن وصفه الآن بأسوأ أزمة إنسانية في العالم. وقد أدى هذا الصراع الدموي إلى إزهاق أرواح الآلاف من الأبرياء، في واحدة من أكثر الدول العربية فقراً. فالجرح الذي يعاني منه الشعب اليمني المكلوم كبير والنزيف لازال مستمرا». أما الرئيس المؤسس والمدير التنفيذي للمجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية بواشنطن ، الدكتور جون دوك أنثوني قال: «نتشرف في المجلس بأن نرحب تيم ليندركينغ للحديث عن دوره الجديد والمهم كنقطة محورية للدبلوماسية الأميركية المنخرطة في إنهاء الصراع والمعاناة في اليمن. فهو دبلوماسي موهوب وذو خبرة عملية كبيرة في المنطقة العربية والشرق الأوسط والعالم الإسلامي».

