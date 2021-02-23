«العيد» دشَّنت موقعها الإلكتروني الجديد

مال وأعمال

أعلنت شركة « العيد للأغذية» إطلاق موقعها الالكتروني الرسمي على شبكة الانترنت، الذي يأتي في إطار خطتها الشاملة لإعادة الهيكلة والتحول الرقمي، بغية تعزيز المكانة التشغيلية للشركة، لتكون من الرواد في تقديم خدمات متكاملة في القطاع الغذائي المحلي والإقليمي عبر نموذج متكامل عامودياً تدعمه خطوط أعمال مساندة، وذلك تحقيقاً لاستراتيجيتها المرنة التي تتمحور حول عملائها وإضافة القيمة لشركائها، عبر توفيرها خيارات متنوعة من العلامات التجارية المرموقة عالمياً وإقليمياً ومحلياً. وقال مدير علاقات المستثمرين في شركة «العيد للاغذية» متعب المسعود إن اطلاق الموقع الرسمي الجديد لشركة «العيد للأغذية» يعد خطوة أولى على طريق تحقيق نقلة نوعية في عالم الرقمنة المرتبط تحديداً بصناعة الغذاء، وتطوير سبل وآليات التواصل بين الشركة والمستثمرين فيها من جهة، وعملائها وشركائها من جهة أخرى، مشيراً الى أن التصميم الفريد للموقع الذي يمتاز بالبساطة والدقة يتيح للمستخدمين أياً كانت صفتهم، الإطلاع على معلومات التداول الخاصة بسهم الشركة في البورصة أولاً فأولاً، كما يمكنهم من متابعة أخبارها وأحدث أنشطتها، والحرفية في التعامل مع العطيات المتغيرة المحيطة بعملها،عبر تبني مفاهيم وقيم جوهرها الشفافية والثقة والشغف والتنوع، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والمسؤولية تجاه كل المتداولين. وأردف المسعود إن الموقع يرتكز الى تقنيات تصميم مرنة تتيح إمكانية تحديثه باستمرار وبفاعلية تامة، بالتزامن مع التطور الهائل والسريع في الخدمات الرقمية والتكنولوجية وآلياتها وخطواتها واجراءاتها، لافتاً الى ان ذلك من شأنه المساهمة في استقطاب أكبر عدد من المستثمرين والتجار، في قطاع الغذاء والترويج الالكتروني للخدمات الاستهلاكية عبر توفير معلومات قيمة عن تداولات الأسهم يومياً.

واختتم المسعود بالتأكيد على حرص شركة « العيد للأغذية» تحقيق عوائد مجدية ومجزية ومستدامة لمساهميها، عبر نموذج أعمال عصري ومتفرد، تعززه خبرات بشرية تشغيلية مخضرمة وواعدة في القطاع الغذئي، بقدرات متطورة تقرأ الواقع وتستشرف المستقبل، وتواكب احتياجات ومتطلبات العملاء المتغيرة.

