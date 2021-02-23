«بيتكوين» خسرت 6 % بعد اختراقها 58 ألف دولار

مال وأعمال

يواجه الارتفاع في بيتكوين الذي قاد العملة المشفرة إلى قمة جديدة، اختباراً من انخفاض كبير في السيولة.

نزلت بيتكوين ما يزيد عن 6%، الاثنين، بعد أن ارتفعت إلى مستوى قياسي عند 58 ألفا و354 دولارا في اليوم السابق، إذ عرقلت عمليات بيع في الأسهم العالمية الإقبال على المخاطرة.

وارتفعت أكثر العملات المشفرة رواجا في العالم خلال نهاية الأسبوع إلى مستويات قياسية، لتتضاعف قيمتها تقريبا منذ بداية العام. وبلغت قيمتها السوقية تريليون دولار.

ونزلت العملة المنافسة المشفرة الإيثريوم 7% إلى 1798 دولارا. وجرى تداول بتكوين عند 54 ألف دولار

وكانت بيتكوين صعدت إلى 58350 دولاراً، قبل أن تتراجع إلى حوالي 56200 دولار اعتباراً من الساعة 2:30 مساءً. في بعد رحلة صعود لثلاثة أشهر متتالية، تضاعف السعر ثلاث مرات تقريباً، إلا أن المحلل الاستراتيجي في جي بي مورغان، نيكولاوس بانيغيرتزوغلو، يؤكد وجود تهديد من جانب السيولة.

كتب بانيغيرتزوغلو في مذكرة: «السيولة السوقية للبيتكوين أقل بكثير حالياً من الذهب أو مؤشر S&P 500، ما يعني أنه حتى التدفقات الصغيرة يمكن أن يكون لها تأثير كبير على الأسعار».

